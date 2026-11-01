Кредитор перебрав контроль над лайнером Villa Vie Odyssey у Камбоджі — CBS News

Кредитор перебрав контроль над круїзним лайнером Villa Vie Odyssey, який залишається в камбоджійському порту Сіануквіль. Мешканців судна повідомили, що позикодавець взяв його у володіння. За словами засновника й виконавчого голови компанії Майка Петтерсона, кредитор тепер відповідає за оплату роботи екіпажу, пальне, експлуатацію та збереження лайнера.

Як повідомляє CBS News, пасажирам дали лише вихідні, щоб забрати свої речі, після чого судно стало для них недоступним. За даними кількох джерел видання, Odyssey незабаром мають перевести з Камбоджі до Сінгапуру, де лайнер згодом можуть виставити на аукціон.

Пошук операційного партнера

Петтерсон заявив, що процес може тривати від 30 до 90 днів, а компанія за цей час сподівається провести реструктуризацію. За його словами, керівництво шукає операційного партнера та вважає, що за наявності профінансованого плану кредитор може погодитися на подальші переговори щодо судна.

У повідомленні для мешканців компанія зазначила, що продаж лайнера ще не заплановано, а його майбутнє остаточно не визначене. Водночас частина пасажирів розкритикувала оптимістичні заяви керівництва, побоюючись, що вони створюють хибні надії.

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Фінансові проблеми та спроба викупу

Внутрішні комунікації, які переглянуло CBS News, свідчать, що компанія мала фінансові труднощі щонайменше за три місяці до прибуття судна до Камбоджі. Документи також вказують, що керівництво намагалося залучити від мешканців додаткові кошти.

Група мешканців намагалася викупити лайнер у компанії. За даними джерел CBS News, 169 людей пообіцяли додатково профінансувати проєкт, однак кредитор відмовив їм у фінансуванні. Один із резидентів, Джоел Грайфф із Флориди, розповів, що витратив 350 тисяч доларів на каюту, але прожив на судні лише 26 днів після заселення у жовтні.

У повідомленні мешканцям також зазначалося, що банкрутство Villa Vie за процедурою глави 11 коштувало б близько 3 млн доларів упродовж перших 60 днів. Компанія повідомила, що розглядає підтримку операцій через DIP-фінансування та збори на утримання з мешканців.

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