Кредитор вимагає від регбійного союзу ПАР 110,7 млн рандів — Daily Maverick

У ПАР компанія Dream World Investments 401 висунула Західнопровінційному регбійному союзу (WPRFU) формальну вимогу сплатити 110 732 462,66 рандів із відсотками до 12 листопада. Якщо борг не буде погашено або належно забезпечено, компанія має намір подати заяву про ліквідацію союзу, повідомляє Daily Maverick.

Адвокати Dream World надіслали вимогу 22 жовтня 2026 року відповідно до положень Закону про компанії 1973 року. Позикодавець заявляє, що несплата означатиме юридичне припущення про неспроможність союзу розраховуватися за своїми боргами.

Позика для погашення старих боргів

У серпні 2020 року Dream World перерахувала 52 970 961 ранд Investec і 57 761 501,66 рандів Remgro — загалом 110,73 млн рандів. Цими коштами мали погасити борги WPRFU та започаткувати угоду з девелопером Flyt щодо забудови території стадіону Newlands і прилеглої нерухомості.

Як забезпечення зобов’язань трасті союзу зареєстрували на користь Dream World два іпотечні бонди на 250 млн рандів кожен. Один із них охоплює стадіон Newlands та вісім інших об’єктів у районі Newlands, другий — Mill House, Brookside і об’єкт союзу в Oranjezicht.

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Угода між сторонами зірвалася наприкінці 2020 року. З 2021 року вони ведуть судовий спір у Високому суді Західного Кейпу. Нова вимога не замінює цей процес: Dream World зберігає вимоги щодо відсотків, комісій і відшкодування збитків у межах основної справи.

Позиції сторін у судовому спорі

Dream World стверджує, що кошти мають бути повернуті незалежно від результату спору щодо договорів. За її позицією, якщо договір позики було належно розірвано в грудні 2020 року, сума підлягає поверненню; якщо угода не набула чинності або є недійсною, союз отримав вигоду від погашення своїх боргів. Компанія також заявляє, що за чинності договору вся сума стала належною до сплати у серпні 2024 року — через 48 місяців після надання позики.

WPRFU заперечує позов. Союз вважає, що зміна кредитора з Flyt на Dream World мала істотне значення, а договір позики та попередня угода про девелопмент були взаємопов’язаними частинами однієї домовленості. У своїй заяві до суду він також твердить, що документи містили невизначені положення, а умови операції суперечили публічному порядку. Представники WPRFU відмовилися коментувати справу для преси.

Адвокат Dream World Менко Хуксема заявив, що в разі невиконання вимоги до 12 листопада буде подано та вручено формальну заяву про ліквідацію. За його словами, у такому разі майном і комерційними справами союзу управлятиме ліквідатор або довірена особа.

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