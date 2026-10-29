Кредитори Thames Water голосуватимуть за позику на £2,4 млрд — The Guardian

У Великій Британії кредитори Thames Water мають проголосувати за надання компанії екстреної позики на £2,4 млрд. Кошти потрібні водопостачальній компанії, яка накопичила значні борги та заявила, що може вичерпати гроші наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Як повідомляє The Guardian, консорціум кредиторів London & Valley Water розглядатиме збільшення фінансової лінії для Thames Water до £5,4 млрд. Це має дозволити компанії продовжувати роботу до осені 2027 року, поки вона шукатиме довгострокове рішення для реструктуризації боргу.

Позика під 9,75%

Торік кредитори класу A, серед яких BlackRock, Elliott Management і Silver Point Capital, вже надали Thames Water позику на £3 млрд під 9,75% річних. Компанія повідомила, що використала £2,65 млрд із цієї суми.

Thames Water обслуговує 16 млн клієнтів у Лондоні та долині Темзи. Її борг становить близько £20 млрд. У 2024 році акціонери відмовилися від подальшої підтримки компанії, після чого вона фактично перейшла під контроль кредиторів, які намагаються уникнути її банкрутства.

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Суперечка щодо рахунків споживачів

Громадська група We Own It заявила, що за умов, аналогічних до попереднього кредиту, відсотки за новою позикою могли б додати близько £40 до рахунків кожного домогосподарства. Якщо до рахунків включили б усю суму кредиту, це становило б £454 на домогосподарство, за підрахунками організації.

У London & Valley Water заперечили, що витрати на фінансування порятунку Thames Water перекладатимуть на споживачів. Представник Thames Water також заявив, що тарифи встановлює регулятор Ofwat, а додаткове фінансування від кредиторів не створить для домогосподарств нових витрат.

Частина політиків і екологічних активістів закликає передати компанію під спеціальне адміністрування — форму тимчасового державного контролю, поки шукатимуть нового покупця. Економіст Оксфордського університету Дітер Гелм вважає, що нові позики лише відкладають такий сценарій.

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