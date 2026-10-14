Курс долара США зріс до максимуму з травня 2025 року – Bloomberg

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Американський долар досяг найвищого значення з травня 2025 року на тлі публікації даних про вищу, ніж очікувалося, інфляцію в США, а також через зростання попиту на захисні активи.

Згідно з останніми даними, споживчі ціни у вересні зросли на 0,6% за місяць та на 3,7% у річному вимірі, що перевищило прогнози аналітиків. У відповідь спотовий індекс долара піднявся на 0,5%, оскільки фінансові трейдери заклали в очікування подальше підвищення базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

На тлі зміцнення американської валюти всі грошові одиниці країн «Великої десятки» зазнали падіння: євро знизився на 0,7% через фіскальну невизначеність у Європі, шведська крона впала на 1%, а японська єна втратила 0,4%. Додатковим чинником зміцнення позицій долара стало зростання світових цін на нафту, спричинене військовими подіями в Ірані.

Джерело: дані аналітичного агентства Bloomberg.

Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 14 жовтня. Долар США подорожчав на 13 копійок, а євро зріс у ціні на 19 копійок.

НБУ розповів про впровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень.

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