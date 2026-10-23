Lee Biscuits закриє завод у Малайзії після 92 років роботи — Channel NewsAsia

Виробник печива Lee Biscuits наприкінці жовтня закриє свій завод у Понтіані, штат Джохор, у Малайзії. Підприємство припиняє роботу після 92 років діяльності, повідомляє Channel NewsAsia.

Реструктуризація групи

За даними малайзійської газети New Straits Times, закриття є частиною реструктуризації материнської групи. Вона, як повідомляється, виходить із виробництва снеків, щоб консолідувати активи та зосередитися на ключових напрямах — операціях із каучуком і пальмовою олією.

Постачальники та клієнти почали отримувати повідомлення про зупинку виробництва минулого місяця. Працівників заводу також звільнять. Малайзійське китайськомовне видання China Press повідомило, що близько 300 співробітників залишатимуться на посадах до кінця жовтня, переважно для прибирання та інших робіт на території підприємства.

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Запаси печива розпродали

Керівництво заводу повідомило China Press, що після рішення припинити роботу підприємство протягом двох тижнів провело кілька розпродажів складських запасів і продало все печиво. Channel NewsAsia також зазначило, що офіційний сайт заводу вже не працює, а сторінки компанії у соцмережах були недоступні.

Lee Biscuits заснував підприємець і філантроп Лі Конг Чіан. Бренд відомий печивом Marie, солоними крекерами, печивом з цукровою глазур’ю та лимонним сендвіч-печивом. Бренд походить із Сінгапуру: у 1995 році виробництво перенесли до Тампої в Джохор-Бару, а у 2005 році — до Понтіана. У 2023 році група закрила давній завод із консервування ананасів у Скударі, коли зміщувала фокус на вирощування олійної пальми.

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