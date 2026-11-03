LG Energy Solution очікує зростання виручки на 35–40% у 2026 році — Korea Herald

Південнокорейський виробник акумуляторів LG Energy Solution підвищив прогноз зростання виручки у 2026 році до 35–40% у річному вимірі. Операційний прибуток компанії у третьому кварталі зріс на 25,7% — до 756 млрд вонів, повідомляє Korea Herald.

За липень—вересень виручка LG Energy Solution збільшилася на 59% проти аналогічного періоду попереднього року та на 27,6% проти попереднього кварталу — до рекордних 9,64 трлн вонів. Компанія пов’язала результат зі зростанням постачань батарей для систем накопичення енергії та електромобілів.

Попит на системи накопичення

Без урахування 416,9 млрд вонів податкових кредитів США для виробництва, передбачених Законом про зниження інфляції, операційний прибуток становив 339,1 млрд вонів. Фінансовий директор Лі Чан Сіль пояснив поліпшення показників вищим завантаженням польського заводу, сталим попитом на циліндричні батареї та зростанням продуктивності нових виробничих майданчиків для ESS.

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Наприкінці вересня портфель замовлень компанії у сегменті систем накопичення енергії становив приблизно 160 ГВт·год. LG Energy Solution також уклала першу пряму угоду на постачання BESS із великою технологічною компанією, розширюючи присутність на ринку центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Розширення виробництва в Північній Америці

Компанія запустила в Північній Америці додаткові лінії з виробництва комірок для ESS та потужності зі складання контейнерних систем. LG Energy Solution планує наростити виробничі потужності ESS у регіоні до понад 70 ГВт·год до кінця 2027 року, порівняно з більш як 50 ГВт·год, запланованими на кінець цього року.

Розширення передбачає нові лінії для призматичних батарей. До кінця року компанія також має завершити фінальну підготовку заводу в Аризоні — свого першого північноамериканського виробничого майданчика циліндричних батарей. За даними LG Energy Solution, більшу частину запланованих до 2028 року потужностей уже законтрактовано клієнтами.

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