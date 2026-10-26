Лі доручив не подавати заявку Південної Кореї до CPTPP цього року — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон підтвердив потребу країни приєднатися до Всеохопної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP), однак доручив не подавати заявку на членство цього року. Подальші кроки щодо угоди влада визначатиме після широких консультацій із фермерами та рибалками.

Про це президент сказав під час зустрічі приблизно зі 110 представниками аграрного та рибальського секторів у Чхонваде в Сеулі. Як повідомляє Korea Herald, це була перша з 2018 року особиста зустріч чинного президента країни з великою групою фермерів і рибалок.

Компенсації для виробників

Лі Чже Мьон наголосив, що сільське господарство, рибальство, лісове господарство і тваринництво мають стратегічне значення для національної безпеки та виживання держави, попри їхню порівняно невелику частку в економіці. Він заявив, що втрати від політики лібералізації торгівлі не мають непропорційно лягати на фермерів і рибалок без належної компенсації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент також згадав фонд співпраці для сільських районів, створений після угоди про вільну торгівлю між Південною Кореєю і Китаєм 2015 року. За його словами, уряд пообіцяв покрити приблизно 700 млрд вон нестачі у фонді: із запланованого 1 трлн вон було зібрано близько 325,5 млрд вон, переважно через добровільні внески компаній.

Вигоди та ризики вступу

CPTPP є угодою про вільну торгівлю між 12 країнами. Лі Чже Мьон заявив, що для експортно орієнтованої економіки Південної Кореї важливо розширювати доступ до закордонних ринків. Водночас він визнав, що процес вступу потребуватиме згоди всіх учасників угоди, може тривати роками та, ймовірно, не завершиться протягом його президентського терміну.

Згідно з урядовою оцінкою, оприлюдненою наприкінці вересня, приєднання до CPTPP може збільшити реальний ВВП Південної Кореї на 0,38% упродовж десяти років. Водночас виробництво в аграрному, лісовому та рибальському секторах, за прогнозом, щороку скорочуватиметься приблизно на 850 млрд вон протягом 15 років. Фермери й рибалки тривалий час виступають проти вступу через побоювання конкуренції з дешевшим імпортом.

Читай нас у