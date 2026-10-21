LIG D&A на два роки відсторонили від оборонних тендерів — Korea Herald

У Південній Кореї Агентство оборонних закупівель DAPA на два роки заборонило компанії LIG D&A брати участь у державних тендерах у сфері оборони. Санкцію запровадили на тлі справи про ймовірне хабарництво та порушення, пов’язані з витратами, повідомляє Korea Herald.

Комітет DAPA з розгляду контрактів схвалив максимальний строк відсторонення відповідно до Закону про державні контракти. В агентстві заявили, що це найбільша справа про хабарництво за всю його історію, а також послалися на повторні й умисні маніпуляції з витратами, які, на думку DAPA, завдали шкоди національній безпеці та суспільній довірі.

Деталі розслідування

За даними прокуратури району Сувон, посадовця DAPA підозрюють в отриманні 460 млн вон хабарів між 2021 роком і кінцем 2025 року. У серпні слідство повідомило, що 320 млн вон, за його версією, передали готівкою, ще 140 млн вон — через субпідрядників.

Слідство стверджує, що в обмін посадовець надавав LIG D&A сприятливі оцінки у шести оборонних проєктах загальною вартістю 91,5 млрд вон. В одному з тендерів на технологію інтелектуального виявлення сигналів він нібито поставив компанії найвищі бали у 16 із 20 категорій оцінювання, тоді як конкурентам — найнижчі оцінки за всіма категоріями.

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Компанія оскаржуватиме санкцію

LIG D&A не погодилася з рішенням DAPA. У компанії заявили, що санкцію призначили лише на підставі обвинувального акта до судового рішення, та повідомили про намір звернутися до суду з вимогою тимчасово зупинити її дію.

Наразі відсторонення стосується лише одного із шести проєктів, які перевіряють, тому DAPA може запровадити додаткові заходи. Чинні контракти LIG D&A, як очікується, не постраждають, однак після дворічної заборони компанія ще три роки матиме штрафні бали, що може послабити її позиції у конкурсах загалом до п’яти років.

Аналітики DS Investment & Securities зазначили, що обмеження не поширюється на закордонні угоди. Водночас воно позбавить LIG D&A можливості укладати нові внутрішні оборонні контракти, обсяг яких зазвичай становить від 2 трлн до 3 трлн вон на рік. Експорт систем протиповітряної оборони Cheongung-II та Long-Range Surface-to-Air Missile, за оцінкою брокерської компанії, залишається ключовим чинником доходів виробника.

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