Linde наростила квартальну виручку до рекордних $9,4 млрд — CNBC

Linde у третьому кварталі, що завершився 30 вересня, збільшила виручку на 9,2% у річному вимірі — до рекордних $9,4 млрд. Скоригований прибуток на акцію зріс на 9% до $4,59, перевищивши консенсус-прогноз LSEG у $4,54. Про це повідомляє CNBC.

Компанія також зафіксувала квартальні рекорди за операційним прибутком і прибутком. Зростання виручки забезпечили збільшення обсягів продажу на 2%, а також вплив цін і структури реалізації на рівні 3%.

Попит з боку електроніки та космічної галузі

Найвищі темпи зростання серед кінцевих ринків продемонстрував сектор електроніки: його продажі підвищилися на 15%. До цього напряму належать спеціальні гази для виробництва напівпровідників, попит на які підтримує розбудова інфраструктури для штучного інтелекту.

Продажі у хімічній та енергетичній галузях зросли на 12%. Виручка в Азійсько-Тихоокеанському регіоні піднялася на 12%, в Америці — на 11%, а в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки — на 7%. Керівництво компанії зазначило, що найсильніші обсяги постачань зберігаються у США, зокрема завдяки активності в енергетиці, хімічній промисловості, металургії та постачанню ракетного палива.

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Реструктуризація Lincare та прогноз

Linde зафіксувала у третьому кварталі витрати на реструктуризацію на $425 млн. Близько половини цієї суми припало на виплати при звільненні працівників, а решта переважно пов'язана з реорганізацією бізнесу Lincare, який надає послуги домашньої кисневої терапії та лікування апное сну.

Компанія передасть Lincare під управління фінансового директора Метта Вайта та перенесе результати цього бізнесу з регіонального сегмента Americas до категорії Other. Генеральний директор Санджив Ламба заявив, що це має дати інвесторам чіткіше уявлення про результати регіонального газового бізнесу, поки Linde реструктуризує Lincare та оцінює стратегічні альтернативи.

На четвертий квартал Linde прогнозує скоригований прибуток на акцію в межах $4,40–4,50. Водночас компанія підвищила нижню межу річного прогнозу до $17,82 на акцію, а верхню — до $17,92. Сукупний портфель замовлень на постачання газів і інженерні проєкти наприкінці третього кварталу становив $10,8 млрд.

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