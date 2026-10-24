Lufthansa перенесла відновлення рейсів до Дубая на 25 листопада — Der Spiegel

Lufthansa Group перенесла відновлення рейсів до Дубая на 25 листопада 2026 року через напружену ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на заяву авіаційної групи.

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Спочатку Lufthansa та її дочірня авіакомпанія Swiss планували відновити польоти до Дубая 25 жовтня. Для Eurowings початок виконання рейсів був запланований на 1 листопада.

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Після перенесення новою датою відновлення рейсів для Lufthansa, Swiss та Eurowings визначили 25 листопада. Lufthansa Group повідомила про це рішення у п’ятницю.

Умови для пасажирів

Пасажирів, яких стосується зміна розкладу, перебронюють, а авіакомпанії безпосередньо зв’яжуться з ними. Також для таких пасажирів передбачена можливість отримати відшкодування вартості квитка.

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