Samsung Electronics планує залучити другий завод контрактного виробництва чипів у Тейлорі, штат Техас, до випуску базових кристалів для чипів пам’яті з високою пропускною здатністю HBM для AMD і Nvidia. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на південнокорейське видання Maeil Business Newspaper, яке цитує джерела в галузі.

Замовлення на весь обсяг виробництва

Maeil стверджує, що офіційний початок будівництва запланований на листопад. За даними видання, підприємство вже забезпечило замовлення на весь обсяг майбутнього виробництва, а більша частина цього обсягу припадає на AMD.

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Запуск виробництва у 2030 році

За інформацією Maeil, на заводі застосовуватимуть 2-нанометрову технологію. Його площа має становити близько 2,7 млн квадратних футів — приблизно в 1,5 раза більше за перший об’єкт Samsung у Тейлорі, який, за даними видання, має контракт із Tesla.

Встановлення обладнання очікується з лютого 2029 року, а масове виробництво — у 2030 році. Samsung Electronics відмовилася коментувати цю інформацію.

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