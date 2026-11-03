Майже половина офісних працівників США не мала очних зустрічей — CNBC

У США 48,8% опитаних працівників із вищою освітою заявили, що під час свого останнього дня в офісі не мали жодної очної зустрічі — ані з членами своєї команди, ані з іншими колегами. Такими є результати дослідження Федерального резервного банку Нью-Йорка, про яке повідомляє CNBC.

Дослідники опитали у вересні 1 835 працівників із вищою освітою. Вони обрали цей місяць, оскільки після завершення літа компанії зазвичай активніше вимагають присутності персоналу в офісах, а період між Днем праці та Днем подяки у США має меншу частку дистанційної роботи, ніж святкові періоди.

Робота в офісі через Zoom і Slack

Компанії, які запроваджують обов’язкову присутність в офісі три, чотири або п’ять днів на тиждень, пояснюють це потребою у співпраці, продуктивності та наставництві. Водночас учасники дослідження описували офісні дні, що переважно складаються з дзвінків у Zoom, листування у Slack і незначної кількості безпосереднього спілкування з колегами.

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За даними опитування, 70,6% працівників у дні роботи з офісу мали щонайменше одного члена команди, який не був в офісі. Близько половини респондентів не мали очних зустрічей, на яких усі учасники були присутні особисто, а понад третина не брала участі ані в очних, ані в гібридних зустрічах.

Віддалені команди та невиконання вимог

37% респондентів повідомили, що мали хоча б одну віртуальну зустріч, хоча всі її учасники того дня перебували в одному офісі. Авторки дослідження — економістка Нью-Йоркського ФРБ Наталія Емануель та професорка економіки Університету Вірджинії Емма Гаррінгтон — зазначили, що для багатьох працівників дорога до офісу фактично лише змінює фон для дзвінків у Zoom.

Серед причин такого досвіду авторки назвали поширення повністю дистанційної роботи, географічну розпорошеність команд, використання цифрових інструментів, а також випадки, коли працівники не дотримуються офісних вимог або роботодавці не контролюють їх виконання. Водночас дослідниці не закликають компанії відмовитися від таких правил: на їхню думку, дотримання політики присутності може забезпечити працівникам особисте спілкування, якого вони прагнуть.

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