Макаллістер: угоду ЄС з Індією сподіваються підписати в грудні 2026 року — NDTV World

Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер під час візиту до Індії заявив, що угоду про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією сподіваються підписати до кінця 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю NDTV World як керівник делегації Європарламенту, що перебуває в країні.

Очікувані строки

Макаллістер висловив сподівання, що документ можуть підписати в грудні, коли прем’єр-міністр Індії, за його словами, може відвідати Брюссель. Він назвав майбутню угоду наступним кроком у розвитку стратегічного партнерства між ЄС та Індією.

За словами голови комітету, після церемонії підписання Європарламент має розпочати розгляд документа. Згода парламенту є необхідною в процедурі ратифікації угоди ЄС. Макаллістер припустив, що цю роботу можуть завершити навесні, а угода за такого сценарію могла б набути чинності влітку.

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Переговори та співпраця

Переговори про торговельну угоду між Індією та ЄС розпочалися у 2007 році й тривали 19 років. У січні 2026 року, під час візиту до Індії президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти, сторони зробили політичну заяву щодо переговорів.

Макаллістер зазначив, що ЄС та Індія вже підписали угоду про партнерство у сфері безпеки й оборони та погодили спільний стратегічний порядок денний. Він також наголосив на потребі диверсифікувати ланцюги постачання й забезпечувати безпеку морських торговельних маршрутів.

Європейський політик розкритикував непередбачувані зміни тарифів у міжнародній торгівлі, заявивши, що вони порушують роботу ринків і шкодять бізнесу. На його думку, угода про вільну торгівлю може надати компаніям з обох сторін більше передбачуваності.

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