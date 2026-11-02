Малайзія дозволить працювати подружжю деяких експатів — Channel NewsAsia

Малайзія з 1 січня 2027 року дозволить працювати в країні подружжю експатріантів, які мають перепустки на працевлаштування категорії 1, за визначених умов. Рішення анонсував прем’єр-міністр Анвар Ібрагім під час жовтневого бюджетного виступу, повідомляє Channel NewsAsia.

Умови для подружжя експатів

Перепустка категорії 1 є найвищою у трирівневій системі працевлаштування іноземців у Малайзії. Для її отримання експатріант має заробляти щонайменше 20 тис. малайзійських ринггітів на місяць, або близько 4,9 тис. доларів США.

Наразі подружжю експатріантів, яке хоче працевлаштуватися в Малайзії, зазвичай потрібно знайти роботодавця для оформлення окремої перепустки на працевлаштування та відмовитися від перепустки утриманця. Очікується, що нова норма дасть змогу працевлаштовуватися, зберігаючи цей статус. Водночас влада ще не оприлюднила повних умов її застосування.

За словами Анвара Ібрагіма, зміна має допомогти Малайзії залишатися привабливою для висококваліфікованих фахівців, не змушуючи їхніх партнерів відмовлятися від кар’єри.

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Залучення фахівців

Генеральний директор Malaysia HR Forum Арулкумар Сінгаравелу заявив, що для подружжя експатріантів питання роботи стосується не лише другого доходу, а й професійної ідентичності, фінансової незалежності та можливості повернутися до кар’єри після тривалої перерви. На його думку, нововведення посилить привабливість країни для пар, де обоє мають професійну кар’єру.

Федерація роботодавців Малайзії назвала рішення позитивним кроком для залучення та утримання міжнародних фахівців. Водночас організація закликала уряд завчасно надати зрозумілі правила: зокрема пояснити, чи право на роботу оформлюватимуть відміткою в перепустці утриманця, чи знадобиться окремий дозвіл, а також чи доведеться отримувати схвалення для кожної посади або роботодавця.

Економіст Джеффрі Вільямс вважає, що дозвіл на працевлаштування подружжя є лише незначною зміною у візовій системі. Він зазначив, що для експатріантів важливими залишаються тривалість віз і критерії отримання довгострокового проживання. У січні уряд також оголосив про підвищення мінімальних зарплат для іноземців у всіх трьох категоріях перепусток на працевлаштування і про обов’язкові плани передання знань місцевим працівникам для категорій 2 і 3.

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