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Під час перевірки способів поповнення рахунків офшорних онлайн-казино Lussurio та Pribet журналісти UA.News виявили мальтійську платіжну установу Paytently PI Limited. Її назва відображалася у вікні банківської авторизації Revolut під час оформлення платежів.

Paytently працює у сфері Open Banking, обслуговує індустрію онлайн-гемблінгу та співпрацює з Mastercard. Водночас казино Lussurio та Pribet працюють за ліцензіями Кюрасао.

Що відомо про мальтійську Paytently PI Limited

Paytently PI Limited зареєстрована на Мальті під номером C 113188 та має ліцензію PPI-25221, видану Управлінням фінансових послуг Мальти (MFSA). Компанія надає послуги з ініціювання платежів, обробки транзакцій, грошових переказів та обслуговування банківських операцій. Вона працює відповідно до європейського законодавства про платіжні послуги.

Інформація про Paytently також міститься в офіційному реєстрі Банку Литви. Там компанію зазначено серед платіжних установ Європейського Союзу, які мають право надавати послуги в Литві без відкриття окремого відділення. Paytently спеціалізується на платіжних рішеннях для міжнародного бізнесу, зокрема онлайн-гемблінгу. Компанія розробляє технології, які дозволяють підприємствам приймати платежі через різні банки та фінансові системи.

У вересні 2025 року Mastercard оголосила про партнерство з Paytently. Компанії представили спільне рішення Open Banking, яке дозволяє користувачам оплачувати послуги безпосередньо зі своїх банківських рахунків. Технологія скорочує кількість посередників під час оплати та спрощує проведення міжнародних транзакцій. Саме такі інструменти активно використовують компанії, що працюють із великою кількістю онлайн-платежів.

Як Paytently пов'язана з платежами казино Lussurio та Pribet

Під час перевірки способів поповнення рахунків онлайн-казино Lussurio та Pribet журналісти UA.News виявили мальтійську платіжну установу Paytently PI Limited.

В обох казино серед способів оплати був доступний Revolut. Після його вибору система перенаправляла користувача до банківської авторизації, де відображалася назва Paytently PI Limited. Таким чином, мальтійська компанія була залучена до процедури ініціювання платежів для обох платформ.

У платіжному сценарії Lussurio також згадувався домен paybysepa.net, пов'язаний з етапом проведення платежу. Окремо встановлено юридичних операторів обох казино.

Згідно з реєстром Curaçao Gaming Authority, казино Lussurio належить до переліку схвалених доменів компанії Goodwin N.V. Вона отримала ліцензію OGL/2024/758/0228 у січні 2025 року. Оператором Pribet є New Era B.V., яка має ліцензію OGL/2024/181/0181, видану в березні 2025 року.

Обидві ліцензії зазначені в офіційних реєстрах як чинні. Водночас у матеріалах про платіжні переходи фігурували додаткові адреси lussurio25.com та pribet736327.com. Цих доменів немає в опублікованих переліках сайтів, схвалених регулятором Кюрасао для відповідних операторів.

Як Paytently перевіряє клієнтів та контролює платежі

В офіційних умовах обслуговування Paytently передбачена перевірка корпоративних клієнтів за процедурою Know Your Business (KYB). Вона включає встановлення юридичного статусу компанії, перевірку її власників, діяльності та походження коштів. Paytently також здійснює моніторинг транзакцій відповідно до вимог протидії відмиванню грошей.

Правила компанії забороняють використовувати її послуги для азартних ігор у країнах, де така діяльність незаконна або здійснюється без відповідної ліцензії. Для операторів онлайн-казино це означає необхідність підтверджувати законність своєї діяльності та надавати платіжній установі інформацію про компанію, її власників і юрисдикції роботи.

У випадку Lussurio та Pribet ключовим залишається питання, хто саме уклав договір із Paytently: безпосередні оператори казино чи інші платіжні посередники. Також важливо встановити, які юридичні особи зазначені отримувачами коштів під час поповнення ігрових рахунків.

Хто отримує кошти гравців офшорних казино

Платежі через Open Banking відрізняються від звичайних карткових операцій. Користувач підтверджує переказ через свій банк, а платіжний сервіс забезпечує його ініціювання. У такій системі компанія, назва якої відображається під час авторизації, не обов'язково є кінцевим отримувачем грошей.

Тому для встановлення повної платіжної схеми Lussurio та Pribet необхідно визначити рахунки, на які надходять кошти, компанії-отримувачі та посередників, залучених до проведення операцій. Окреме значення має географія діяльності казино. Ліцензії Кюрасао дозволяють операторам працювати відповідно до місцевого регулювання, але не надають автоматичного права пропонувати азартні ігри в усіх європейських країнах.

Саме тому європейські платіжні установи повинні враховувати не лише наявність ліцензії в оператора, а й законність його роботи на конкретних ринках. Наявні відомості підтверджують появу Paytently PI Limited у процесі банківської авторизації, але не встановлюють кінцевого отримувача переказів. Для з'ясування повної схеми платежів необхідні дані про фактичні транзакції та договірні відносини між компаніями.

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