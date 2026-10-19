Маск пообіцяв передати по одній акції SpaceX кожній дитині у США — CNBC

У США очільник SpaceX Ілон Маск заявив, що наступного року передасть по одній своїй акції SpaceX кожній дитині в країні. Про це повідомляє CNBC. Маск не уточнив, як саме буде організовано передачу акцій.

Оцінка вартості

За даними Бюро перепису населення США, станом на 1 липня 2025 року в країні проживали близько 72 млн дітей віком до 18 років. З огляду на цю кількість та ціну закриття акцій SpaceX на рівні 146,03 долара у п’ятницю, вартість такого розподілу становила б приблизно 10,5 млрд доларів.

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Частка Маска в компанії

Згідно із серпневим поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США, Маск володіє приблизно 4,8 млрд акцій SpaceX. Якщо врахувати винагороди, право на які ще не набуло чинності, та опціони на акції, цей показник зростає до 6,4 млрд акцій.

Такий обсяг відповідає 48,4% бенефіціарної частки Маска в компанії. CNBC повідомило, що звернулося до SpaceX за додатковим коментарем.

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