Маск заявив про $40 млрд боргового фінансування SpaceX для GPU — Channel NewsAsia
Ілон Маск повідомив, що SpaceX залучила $40 млрд боргового фінансування для придбання графічних процесорів (GPU). Про це він написав у дописі в соціальній мережі X, передає Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Фінансування для GPU
За словами Маска, йдеться переважно про боргові зобов’язання з можливістю дострокового погашення, призначені для закупівлі GPU. Він охарактеризував цей борг як фінансування переважно для придбання графічних процесорів. Поставки цих процесорів очікуються у першому та другому кварталах. Маск також зазначив, що це фінансування не буде суттєвим чинником для компанії у поточному кварталі.
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Доступ до кредитування
Маск додав, що статус SpaceX як позичальника інвестиційного класу та доходи від супутникового інтернет-сервісу Starlink і запусків допомогли компанії зберегти доступ до кредитування. За його словами, ці джерела доходу підтримали можливість SpaceX залучати кредити. Channel NewsAsia опублікував інформацію з посиланням на Reuters.