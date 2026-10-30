У Південній Кореї інвестиційна компанія MBK Partners уклала угоду про продаж контрольного пакета оператора гольф-клубів і платформи бронювання Golfzon County консорціуму The Sienna Group та Ciel Asset Management. Угода, що оцінює Golfzon County приблизно у 1,8 трлн вон, або $1,35 млрд, спричинила спір із другим за величиною акціонером компанії Golfzon Holdings, повідомляє Korea Herald.

MBK через спеціально створену компанію володіє 68,4% Golfzon County, тоді як Golfzon Holdings належать решта 31,6%. Продаж контрольного пакета передбачає також відчуження частки Golfzon Holdings.

Суперечка щодо права на продаж

MBK заявила, що має право застосувати положення drag-along у разі невдалого первинного публічного розміщення акцій. Такий механізм, за позицією компанії, дозволяє їй вимагати від Golfzon Holdings продати акції разом із її власною часткою.

У MBK зазначили, що Golfzon Holdings погодилася на цю умову, підписавши інвестиційну угоду 2018 року. Компанія також заявила, що збереження управлінського контролю Golfzon Holdings залежало від успішного IPO, а за нинішніх ринкових умов лістинг не був життєздатним варіантом.

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Golfzon Holdings, своєю чергою, стверджує, що MBK не повідомила її про деталі договору купівлі-продажу та намір скористатися правом drag-along. Холдинг також заявив, що погоджувався на інвестицію з розрахунком на IPO Golfzon County.

Пропозиція викупу та орендні договори

MBK заявила, що до початку офіційного процесу продажу надала Golfzon Holdings право першої пропозиції для придбання Golfzon County, однак холдинг не подав конкретної заявки. За твердженням MBK, це право не зобов'язувало її приймати пропозицію Golfzon Holdings, а дозволяло обрати покупця з найвигіднішими умовами.

Golfzon Holdings згодом запропонувала викупити частку MBK наприкінці тендерного процесу. MBK назвала цю пропозицію суттєво слабшою за оцінкою та структурою угоди, ніж пропозиція консорціуму The Sienna Group і Ciel Asset Management.

Сторони також сперечаються щодо оренди чотирьох гольф-клубів — Anseong H and W, Seonun і Cheongtong. Golfzon Holdings заявила, що передала їх Golfzon County за ставками нижчими за ринкові та без окремих гарантійних депозитів, щоб підтримати розвиток Golfzon County і плани її IPO. MBK наполягає, що договори оренди були законно укладені за взаємною діловою згодою та формально схвалені у 2018 році.

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