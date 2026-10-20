Medinsider HealthTech Day: 21 листопада у Буковелі відбудеться Форум технологій та інновацій у медицині

21 листопада 2026 року медіаплатформа Medinsider проводить у Буковелі форум Medinsider HealthTech Day — міждисциплінарну подію для лікарів, науковців, технологічних компаній, представників держави та підприємців у сфері охорони здоров’я. Хедлайнер — художник-кіборг Ніл Гарбіссон, який виступить наживо. 22 листопада форум продовжить день практики для стоматологів, реабілітологів та офтальмологів.

Форум відбудеться на локації Glacier Premium Apartments (Буковель, Івано-Франківська обл., с. Поляниця, участок Вишні, 654). Реєстрація учасників розпочнеться о 09:00, програма — о 10:00. Для тих, хто не зможе приїхати, передбачено онлайн-формат із трансляцією всіх лекцій у реальному часі.

Мета заходу — поєднати клінічну експертизу, технологічні інновації та управлінський досвід в одному діалозі й обговорити виклики галузі, сучасні клінічні підходи та рішення, які вже впроваджуються в українській медицині.

«В українській медицині зараз паралельно живуть два світи: клініки, де вже працюють ШІ-тріаж і цифрові сервіси, і клініки, де все ще сперечаються, чи потрібен їм сайт. HealthTech Day ми робимо для того, щоб лікар, розробник, юрист і керівник клініки опинилися в одній залі й говорили про те, що реально впроваджено, а не про те, що «колись буде». Війна не відклала технології — вона зробила їх питанням виживання для медицини», — каже Павло Мальований, CEO Medinsider та засновник ГО «Платформа медичних інновацій України».

Програма дня



Програма складається з чотирьох тематичних блоків:

• Технології та інновації. Штучний інтелект у медицині, MedTech-стартапи, симуляційна медицина та цифрові рішення для охорони здоров’я.

• Менеджмент, маркетинг та юриспруденція. Управління клінікою, медичний маркетинг, особистий бренд лікаря, захист прав пацієнтів.

• Медицина. Клінічні кейси, сучасні методики лікування та практичні рішення для лікарів.

• Дискусійна панель «Ментальне здоров’я». ПТСР, РДУГ, нейротехнології в діагностиці та терапії, психологічна підтримка пацієнтів і лікарів — за участю неврологів і психологів.

День практики — 22 листопада. Другий день форуму присвячений практичній роботі у трьох напрямах — стоматологія, реабілітація та офтальмологія: майстер-класи та розбір клінічних кейсів для профільних фахівців.

Спікери



Хедлайнер форуму — Ніл Гарбіссон (Neil Harbisson), перша у світі людина, офіційно визнана кіборгом. Завдяки антені, вживленій у череп, він сприймає кольори у вигляді звукових вібрацій — навіть ті, що лежать за межами людського зору, включно з інфрачервоним та ультрафіолетовим спектром. Художник, композитор, співзасновник Cyborg Foundation та Transpecies Society, Гарбіссон досліджує майбутнє взаємодії людини й технологій і виступає за розвиток нових людських відчуттів та визнання прав кіборгів. Гарбіссон виступить у Буковелі наживо.

Серед ключових спікерів — Павло Мальований, CEO Medinsider та засновник ГО «Платформа медичних інновацій України», і Олег Білянський, керівник центру реабілітації «Незламні». Вони поділяться баченням розвитку медичних інновацій, цифрової трансформації та сучасної реабілітації.

До програми також долучаться Еміль Аскеров, завідувач відділення нейрохірургії клініки Спіженка; Павло Перебийніс, стоматолог-хірург; Євгенія Клепа, директорка з інновацій та підприємництва SET University, яка входить до топ-20 жінок у tech-підприємництві за версією Ukraine Innovation Awards 2020; Андрій Смаль, підприємець, засновник ITUA та into.cx; Андрій Гулєй, власник міжнародної мережі зуботехнічних лабораторій Favorit Dent; Вадим Пилипчук, співзасновник Hillary Cosmetics; Тетяна Сліпченко, адвокатка в галузі медицини; Артем Салюков, медичний директор OCULAR-інституту офтальмології. Список спікерів поповнюється.

Після основної програми на учасників формату Premium чекає Medinsider After Party — запрошені гості, жива музика, вечеря та простір для неформальних розмов зі спікерами, партнерами та іншими учасниками. Ім’я спеціального гостя вечора організатори обіцяють оголосити найближчим часом.

Організатори окремо наголошують на безпеці: на локації облаштоване укриття, що відповідає вимогам, а в разі повітряної тривоги координатори допоможуть учасникам оперативно до нього перейти.

Квитки



Доступні три формати участі. До 20 жовтня діють ранні ціни:

• Online — 1 499 грн: перегляд усіх лекцій у режимі реального часу;

• Business — 3 499 грн: участь у всіх лекціях, місця в секторі Business, кава-брейки та обід;

• Premium — 4 699 грн: місця в секторі Premium, усе з пакета Business, презентації спікерів в електронному форматі після форуму, фотозвіт та Medinsider After Party зі спеціальним гостем.

Знижки: студентам та інтернам — 20%, військовослужбовцям — 20%, при купівлі двох і більше квитків — 15%.

Детальна програма та реєстрація — на сайті medinsider.com.ua.

Запитання щодо участі та партнерства: [email protected], +38 093 955 37 68.

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