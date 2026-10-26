Японська страхова компанія Meiji Yasuda Life Insurance планує придбати 5% британської інвестиційної групи Man Group — найбільшого у світі публічного хедж-фонду. Вартість такого пакета становить близько £179 млн, або $239 млн, за ціною закриття торгів 23 жовтня, повідомляє The Japan Times.

Інвестиції та партнерство

Meiji Yasuda також має намір передати лондонській Man Group в управління ¥200 млрд, або близько $1,3 млрд, упродовж наступних трьох років. Це стане першою великою інвестицією японського страховика в іноземну компанію з управління активами.

Пакет акцій Man Group планують придбати на відкритому ринку, без випуску нових акцій компанії. Для інвестиції передбачено трирічний період блокування, а сукупний обсяг купівель Meiji Yasuda не зможе перевищити 19,99% випущеного акціонерного капіталу Man Group.

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Розширення управління активами

У Meiji Yasuda заявили, що альянс має посилити її можливості в роботі з приватними активами, кількісними інвестиційними стратегіями та штучним інтелектом. Японська компанія також отримає доступ до експертизи Man Group, обміну технологічними знаннями та консультаційних послуг Oxford-Man Institute.

Для Man Group партнерство має підтримати розвиток платформи приватного кредитування та роботу з великими страховими клієнтами у світі. Активи компанії в попередньому кварталі зросли до рекордних $270,9 млрд. Від початку року її акції подорожчали на 42%, а ринкова капіталізація сягнула £3,7 млрд.

Угода відбувається на тлі активізації японських страховиків на міжнародному ринку. Раніше Meiji Yasuda завершила придбання американського підрозділу британської Legal & General Group за $2,3 млрд.

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