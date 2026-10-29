Мексика та Індія почали переговори про преференційну торгівлю — Mexico News Daily

Мексика та Індія підписали умови для переговорів щодо преференційної торговельної угоди. Країни прагнуть розширити двосторонню торгівлю та інвестиції. Документ у Мехіко підписали заступник міністра зовнішньої торгівлі Мексики Луїс Росендо Гутьєррес Романо та торговий секретар Індії Раджеш Агравал під час його офіційного дводенного візиту до країни.

Як повідомляє Mexico News Daily, умови переговорів визначають дорожню карту для їхнього проведення. Вони також реалізують домовленість, якої президентка Мексики Клаудія Шейнбаум і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді досягли на полях саміту G7 у Канаді в червні 2025 року.

Що охоплюватиме угода

Запропонована угода передбачає такі напрями, як доступ товарів до ринків, правила походження товарів, митні процедури, сприяння торгівлі, врегулювання спорів, санітарні та фітосанітарні заходи, технічні бар’єри у торгівлі й торговельні захисні заходи.

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Міністерство торгівлі Індії заявило, що сторони прагнуть створити взаємовигідну та збалансовану преференційну торговельну угоду. Потенційними напрямами співпраці названо автомобілебудування, хімічну промисловість, електроніку, фармацевтику, агропродовольчий сектор, енергетику, критичні мінерали, медичні пристрої та передове виробництво.

Торгівля між країнами

У 2024 році товарообіг між Індією та Мексикою становив 8,74 млрд доларів США. Індійський експорт сягнув 5,73 млрд доларів, а мексиканський — 3,01 млрд доларів, що означало різницю в торгівлі на користь Індії у 2,72 млрд доларів.

Серед головних поставок Індії до Мексики були легкові автомобілі на 880 млн доларів, мотоцикли на 390 млн доларів, неблагородні метали, автозапчастини, механічне обладнання, текстиль та одяг. Мексика експортувала до Індії насамперед сиру нафту на 1,7 млрд доларів, смартфони та золото. Сторони також обговорили можливу мексиканську ділову місію до Індії у першому кварталі 2027 року.

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