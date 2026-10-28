Mercedes-Benz у Німеччині відновить програму добровільних скорочень — Asharq Al-Awsat

Mercedes-Benz у Німеччині в грудні відновить програму добровільних скорочень працівників. Компанія також обговорює з профспілками подальше зниження витрат, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на генерального директора Олу Келленіуса.

Скорочення витрат у Німеччині

Келленіус заявив, що на Німеччину припадає близько 15% продажів Mercedes-Benz, тоді як у країні базуються дві третини працівників і структур компанії. За його словами, програму відновлюють, щоб додатково зменшити постійні витрати.

Кількість робочих місць, які можуть бути скорочені, керівник не назвав, оскільки переговори з профспілками тривають. Він зазначив, що Mercedes-Benz має намір адаптувати структуру компанії до її поточного рівня доходів.

Келленіус також повідомив, що витрати на оплату праці в Китаї, Угорщині, Румунії та США нижчі, ніж у Німеччині.

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Тиск китайського ринку

Німецькі автовиробники стикаються з жорсткою конкуренцією та падінням попиту в Китаї — найбільшому автомобільному ринку світу. Mercedes-Benz став третім великим німецьким виробником після Volkswagen і BMW, який оприлюднив попередження щодо річного прибутку через труднощі на китайському ринку.

Чистий прибуток Mercedes-Benz у третьому кварталі зріс майже на 30%, до 1,52 млрд євро, хоча загальний обсяг продажів скоротився на 4,5%, до 30,7 млрд євро. У джерелі зазначається, що скорочення продажів значною мірою стало наслідком обвалу на китайському ринку.

Келленіус наголосив, що Mercedes-Benz не може залишити Китай, де цінова конкуренція посилилася через присутність понад 100 автовиробників. BMW планує скоротити 8 тисяч робочих місць до кінця 2027 року в межах власної програми добровільних скорочень, а Volkswagen Group, до якої входять Porsche та Audi, розраховує скоротити 120 тисяч робочих місць у світі до кінця десятиліття.

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