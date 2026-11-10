Мережа ресторанів Salateira закрила всі заклади в Україні після майже 15 років роботи

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Українська мережа Salateira припинила роботу всіх ресторанів. Закриття супроводжується конфліктом навколо обладнання: співвласниця компанії Ірина Добруцька заявила, що його не повернули після закриття одного із закладів.

Зокрема, у київському ТРЦ River Mall замість Salateira відкрився ресторан Salaterra, який запустили колишній бренд-шеф мережі та власники торговельного центру.

За словами Добруцької, у новому закладі використовують обладнання колишнього ресторану, яке їй не повернули. Представники Salaterra та River Mall звинувачення поки не коментували.

Серед причин закриття мережі називають фінансові труднощі. Через повітряні тривоги виторг ресторанів у торговельних центрах скоротився на 45%, а маржинальність бізнесу впала вдвічі. Одна година вимушеного простою обходилася окремому закладу у 10–30 тисяч гривень.

Перший ресторан Salateira відкрився у Києві в грудні 2011 року. На піку розвитку мережа налічувала близько 16 закладів в Україні та за кордоном.

Джерело: Forbes Ukraine

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