Мерц закликав ЄС працювати над угодою про вільну торгівлю з CPTPP — Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Сінгапуру закликав Європейський Союз працювати над великою міжрегіональною угодою про вільну торгівлю з членами Транстихоокеанського партнерства (CPTPP). Про це Der Spiegel повідомляє з посиланням на виступ німецького канцлера.

Пропозиція для ЄС і CPTPP

У програмній промові Мерц заявив, що ЄС та учасники Транстихоокеанського партнерства мають спільно рухатися до укладення масштабної угоди. До CPTPP входять 12 держав із п’яти континентів, де проживають майже 600 мільйонів людей. Серед учасників партнерства — Канада, Австралія, Чилі та Велика Британія.

За словами канцлера, така угода відповідала б реаліям взаємопов’язаних ланцюгів постачання і виробництва. Він зазначив, що разом ЄС і країни CPTPP об’єднували б понад третину світової торгівлі.

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Угоди з країнами Азії

Мерц також висловився за поєднання угод ЄС про вільну торгівлю з окремими країнами, щоб зробити їх ефективнішими. Він згадав Індонезію, Філіппіни, Індію, Австралію та Малайзію.

Довгостроковою метою канцлер назвав угоду про вільну торгівлю між ЄС та Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). АСЕАН об’єднує 11 азійських країн із сукупним населенням майже 700 мільйонів осіб. Переговори та укладення торговельних угод від імені держав-членів ЄС належать до компетенції Євросоюзу, а не уряду Німеччини.

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