Meta планує залучити $95 млрд на розвиток ШІ — CNBC

Meta у понеділок заявила, що планує залучити загалом $95 млрд для інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту та суперінтелект. Про це повідомляє CNBC.

Два етапи розміщення

На першому етапі компанія має намір залучити $35 млрд через публічне розміщення акцій з андеррайтингом. Йдеться про пропозицію акцій, організовану за участю андеррайтерів.

Пізніше Meta планує залучити ще $60 млрд у межах програми продажу акцій на ринку. Обидва етапи разом становлять заявлені $95 млрд.

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Реакція ринку

Після оголошення акції Meta на передринкових торгах зросли на 1,6%, зазначає CNBC. Це зростання було зафіксовано після повідомлення компанії про заплановане залучення капіталу.

CNBC опублікував матеріал як термінове повідомлення та зазначив, що він може оновлюватися з появою нових деталей.

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