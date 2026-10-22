Meta уклала угоду з гендиректором Цукербергом щодо проживання в Каліфорнії — TimesLIVE

У США Meta Platforms уклала з генеральним директором Марком Цукербергом угоду, за якою він зобов’язався протягом восьми років залишатися резидентом Каліфорнії або місця, де розташовуватиметься штаб-квартира компанії. В обмін він отримає неголосуючі акції, які зможе продати для сплати можливого багатомільярдного податку, якщо виборці Каліфорнії підтримають відповідну ініціативу, повідомляє TimesLIVE.

Ініціатива щодо податку на статки

Цукерберг повідомив Meta, що розглядав перенесення свого основного місця проживання за межі Каліфорнії через Proposition 40. Ця винесена на голосування ініціатива передбачає одноразовий податок у 5% для мільярдерів штату. Політичні аналітики вважають, що її ухвалення не є гарантованим.

За даними видання, у Каліфорнії може проживати до 250 мільярдерів, сукупні статки яких перевищують 2 трлн доларів. Статки Цукерберга Forbes оцінює приблизно у 240 млрд доларів. Компанія зазначила, що потенційний податковий платіж міг би змусити керівника продати акції з правом голосу.

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Новий клас акцій

За умовами домовленості Цукерберг зможе одразу продати 20% отриманих акцій класу C. Це відповідає 10% його загальної економічної частки в Meta та дасть змогу сплатити можливий податок без втрати контролю голосів у компанії.

Meta також планує у січні 2027 року випустити новий клас звичайних неголосуючих акцій C, що фактично означатиме дроблення акцій у співвідношенні два до одного. Компанія заявила, що це має допомогти фінансувати придбання та утримувати провідних фахівців, водночас зберігаючи контроль Цукерберга.

У довгострокових прогнозах Meta вказала на потребу залучити сотні мільярдів доларів протягом кількох років, можливо вже з осені 2026 року, для фінансування планів зростання у сфері штучного інтелекту. Спеціальний комітет ради директорів назвав критично важливим збереження керівної ролі Цукерберга та управління компанією з каліфорнійської штаб-квартири в умовах конкуренції, пов’язаної з ШІ.

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