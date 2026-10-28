Meta відклала нові комерційні умови після скарг видавців — Channel NewsAsia

Компанія Meta відклала на невизначений строк запровадження запропонованих оновлених рекламних і комерційних умов після занепокоєння видавців та цифрових рекламодавців. Про це повідомляє Channel NewsAsia із посиланням на Reuters.

Скарги до регуляторів

Антимонопольні органи Європейського Союзу та Великої Британії отримали скарги щодо нових умов. Видавці й цифрові рекламодавці заявили, що ці умови могли б надати Meta необмежене право використовувати їхній контент для сервісів штучного інтелекту.

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Meta відкинула ці твердження. У компанії заявили, що врахували відгуки видавців щодо запропонованого оновлення рекламних і комерційних умов. Meta також повідомила, що не планує змінювати політику без повноцінних консультацій із галузевими групами та лідерами.

Чинні умови залишаються

У Meta зазначили, що консультації можуть тривати довше ніж до 20 листопада. У такому разі компанія відкладе впровадження оновлених умов. До того часу чинні умови Meta залишатимуться в силі.

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