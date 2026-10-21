Meta випустить акції без права голосу для фінансування ШІ — Channel NewsAsia

21 жовтня Meta оголосила, що запровадить новий клас акцій без права голосу, а також підвищила нижню межу прогнозу капітальних витрат на поточний рік. Як повідомляє Channel NewsAsia, компанія очікує, що її капітальні видатки становитимуть від 135 млрд до 145 млрд доларів проти попереднього прогнозу в 130–145 млрд доларів.

Фінансування розвитку штучного інтелекту

Meta інвестує значні кошти у чипи та дата-центри, щоб активніше конкурувати з OpenAI й Anthropic у сфері штучного інтелекту. Нові акції без права голосу можуть дати компанії змогу фінансувати придбання та залучати фахівців, не послаблюючи контроль генерального директора Марка Цукерберга над голосуванням акціонерів.

Компанія також відзвітувала про квартальну виручку в розмірі 64,6 млрд доларів, що перевищило прогноз аналітиків Wall Street у 63,37 млрд доларів, за даними LSEG. Meta також спрогнозувала виручку за четвертий квартал вище за ринкові очікування.

У матеріалі зазначається, що популярність орієнтованого на споживачів ШІ-агента Muse та вихід нової серії моделей допомогли Meta обґрунтувати інвестиції перед інвесторами. Водночас деякі компанії обмежують доступ цього агента через міркування безпеки.

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Судові та регуляторні справи

Паралельно Meta стикається з юридичними претензіями. Суддя в штаті Нью-Мексико призначив компанії штраф у 25 млрд доларів після рішення присяжних, які встановили, що Meta ввела мешканців штату в оману щодо передавання даних користувачів третім сторонам і застосування політик проти мови ненависті та дезінформації у справі, пов’язаній із британською консалтинговою компанією Cambridge Analytica.

У серпні Meta також погодилася виплатити до 18 млрд доларів протягом десяти років і обмежити використання Facebook та Instagram підлітками, щоб врегулювати претензії майже всіх штатів США. Позивачі стверджували, що платформи Meta були спроєктовані так, аби викликати залежність у дітей.

Основним джерелом доходів Meta залишається реклама. Її сервіс коротких відео Reels конкурує з TikTok і YouTube Shorts, а Threads — із платформою X Ілона Маска. Компанія використовує штучний інтелект для точнішого таргетування реклами та рекомендацій користувачам.

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