Meta залучає $15 млрд через випуск облігацій для розвитку ШІ — Channel NewsAsia

Meta Platforms залучає $15 млрд через п’ятитраншевий випуск облігацій, номінованих у доларах США. Кошти компанія, якій належить Facebook, залучає для фінансування інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, повідомляє Channel NewsAsia.

Умови випуску

Згідно з регуляторною документацією, до пропозиції входять облігації на $3,25 млрд із погашенням у 2031 році та купонною ставкою 5,85%, а також папери на таку саму суму з погашенням у 2033 році та ставкою 6,25%.

Meta вже залучала кошти на борговому ринку для фінансування довгострокових інвестицій у ШІ: у квітні компанія розмістила облігації інвестиційного класу на $25 млрд, а торік — на $30 млрд.

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Витрати на інфраструктуру ШІ

Продаж облігацій відбувається на тлі активного залучення коштів технологічними компаніями для будівництва дата-центрів, розширення обчислювальних потужностей і хмарної інфраструктури. Meta очікує, що її капітальні витрати цього року становитимуть від $135 млрд до $145 млрд, переважно через інвестиції у штучний інтелект.

Агентство Moody’s надало новому боргу рейтинг Aa3. Агентство очікує, що Meta збереже консервативну фінансову політику та позитивну чисту грошову позицію, попри зростання витрат на ШІ. За даними LSEG, станом на 30 вересня загальний борг Meta становив $83,67 млрд.

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