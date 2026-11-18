25 листопада 2026 року в Освіторія Хаб у Києві відбудеться METRONOME 2026 — подія для девелоперів, архітекторів, інвесторів та представників індустрії. Тема цього року: «Девелопер + архітектор створюють додану вартість у котеджних та житлових комплексах». Організатор — медіагрупа DMNTR

Формат заходу передбачає презентацію спільних проєктів у межах тандемів девелопера та архітектора. Кожна команда представить власний досвід, бачення та підходи до створення сучасних житлових просторів, розкриваючи особливості взаємодії між бізнесом та архітектурою. Після презентацій до обговорення долучатиметься експертна група, яка надасть професійні коментарі, поділиться власним досвідом та оцінить представлені рішення.

Організатор — медіагрупа DMNTR

Генеральний партнер: «Креатор-Буд» Пари учасників:

▪️ ISTO

Сергій Маркарян — CEO та власник студії ISTO+Богдан Костельний — головний архітектор ISTO.

▪️ BGV Development

Євген Бінявський — комерційний директор BGV Development + Ірина Кралєва — головний архітектор BGV (Equides Villas).

▪️ ODA Development + Martins Studio

Сергій Одарич — СЕО ODA Development + Ігор Мартін — Архітектор, співзасновник та СЕО Martins studio

▪️ Vlasne Misto + Kudin Architects

Ярослав Корніяченко — засновник та CEO девелоперського проєкту Vlasne Misto + Віктор Кудін — заслужений архітектор України, засновник і головний архітектор творчої архітектурної майстерні KUDIN architects

▪️ Kryla Karpaty by Edem+ Futurium

Андрій Стецевич — засновник і керуючий партнер проєкту KRYLA Karpaty by EDEM, керівний партнер компанії «Суперпозиція»+ Юрій Гладкий — засновник і CEO креативної агенції Grape, підприємець та співініціатор девелоперських проєктів.

▪️ EcoBud + Ecobud Project

Павло Сомов — девелопер, засновник групи компаній EcoBud Building Group + Марина Круглова — CEO, співзасновниця та головна архітекторка студії архітектури й дизайну EcoBud Project, архітекторка та засновниця проєктного бюро.



Модератор



Влад Михайленко — юрист, депутат Київської міської ради VII та VIII скликань.



Експертна група



▪️ Дмитро Карпіловський — український професійний full-time інвестор, підприємець, експерт із дохідної нерухомості та співзасновник найбільшої в Україні спільноти роздрібних інвесторів «УкрІнвестКлуб».

▪️ Ігор Гуда — засновник та голова Ради директорів компанії «Креатор-Буд».

▪️ Анна Лаєвська — CEO SIGMA+.

▪️ Андрій Вавриш — засновник та CEO SAGA Development.

▪️ Назарій Валянський — директор Агенції регіонального розвитку Київської області.

▪️ Олексій Баранов — засновник та власник девелоперської компанії A Development.

▪️ Дмитро Струк — директор з розвитку будівельної компанії «Креатор-Буд».

▪️ Євген Плащенко — директор Департаменту просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України.

▪️ Артур Лупашко — готельний девелопер, інвестор, засновник та CEO міжнародної керуючої компанії Ribas Hotels Group.

▪️ Віталій Мельник — Founder & CEO U.Development.

▪️ Ігор Фарберов — підприємець, інвестор, співзасновник холдингової компанії Dream Family (Dreamers).

▪️ Іван Молчанов — український підприємець, інвестор, співвласник однієї з найбільших будівельних компаній Києва Stolitsa Group.

▪️ Віталій Поберезький — Product Development Lead DIM.RIA.



Програма дня

1 4 :00–15:15 — реєстрація, welcome-кава

15:15–15:30 — відкриття

15:30–19:15 — виступи пар із коментарями експертів, кава-брейк і підсумкова експертна панель

19:15–20:00 — фуршет, нетворкінг, джаз наживо, фотосесія



Деталі події



Дата і час: 25 листопада 2026 року, 15:00–20:00

Місце: Освіторія Хаб, вул. Князів Острозьких, 2, Київ

Квитки: від 2 500 грн

Реєстрація: https://forms.gle/hhznkyTRYkCJhVho6

Контакти для медіа та запитань щодо квитків



Проєктний менеджер METRONOME

077 777 25 47

044 461 91 28

Про організатора



Медіагрупа DMNTR («Дім та інтер’єр») організовує METRONOME 2026.

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