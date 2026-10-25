Бізнес м’ясника Стіва Янга в Нусі, штат Квінсленд, протягом найближчих тижнів припинить обслуговувати відвідувачів у своїй роздрібній крамниці через нестачу працівників. Власник зосередиться на оптовому напрямі, який постачає продукцію до супермаркетів IGA у штаті та дедалі більше — до Нового Південного Уельсу, повідомляє ABC News Australia.

Бракує кваліфікованих м’ясників

Янг розвивав бізнес понад 20 років: першу торгову точку він відкрив у сусідньому Тевантіні у 2005 році. За його словами, у магазині нині працюють два м’ясники, хоча для повноцінної роботи зазвичай потрібно чотири м’ясники та ще двоє працівників за прилавком.

Власник розповів, що за останні 18 місяців витратив близько 15 тисяч австралійських доларів на оголошення про вакансії. Кандидати подавалися, однак багато хто не відповідав на дзвінки й повідомлення або не приходив на співбесіди. Додатковою проблемою він назвав високу плинність кадрів.

Роздрібна крамниця мала постійних клієнтів, а її закриття не спричинить скорочень персоналу. Водночас Янг назвав рішення припинити продажі через прилавок важким для себе та своєї дружини Стейсі.

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Пошук працівників за кордоном

Нестача м’ясників в Австралії офіційно фіксується щонайменше з 2021 року. Генеральний директор Australian Meat Industry Council Тім Раян заявив, що дефіцит кадрів є тривалою проблемою для галузі: він обмежує можливості крамниць розширюватися, навчати учнів і задовольняти попит клієнтів.

Останніми місяцями в південно-східній частині Квінсленду закрилися кілька помітних підприємств роздрібної торгівлі м’ясом, зокрема Jack Purcell Meats, що працювало понад 80 років, і Big Gun Meats.

Власник підприємства в Маручидорі Мартін Пенней, де працюють 130 людей, повідомив, що почав шукати персонал за кордоном. За його словами, частина працівників за візами успішно інтегрувалася в колектив.

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