Мільярдер Аліко Данготе придбав 24,76% Kenya Pipeline Company — Nation Kenya

Нігерійський мільярдер Аліко Данготе придбав 24,76% акцій Kenya Pipeline Company (KPC) у Кенії. Після продажу пакетів державними установами та фондами він став другим за розміром акціонером компанії.

Про купівлю Данготе повідомив на заході в Лондоні. За даними Nation Kenya, Bloomberg News процитувало бізнесмена: «Ми купили 25% їхньої трубопровідної мережі для дистрибуції нафтопродуктів». Видання зазначає, що такий пакет може дати інвестору представництво в раді директорів і можливість впливати на стратегічні інвестиції KPC.

Продаж акцій державними фондами

Щонайменше вісім державних організацій продали акції менш ніж через вісім місяців після того, як вклали мільярди кенійських шилінгів у первинне публічне розміщення KPC. Серед продавців були Національний фонд соціального забезпечення Кенії, Пенсійна схема державних службовців, Пенсійний фонд працівників округів та Управління незатребуваних фінансових активів.

У продажі також брали участь пенсійні фонди працівників Kenya Power, KPC та Kenya Ports Authority. Державні інвестори продали акції по 9,02 кенійського шилінга за штуку — майже за ціною IPO в 9 шилінгів. Торги акціями KPC на Найробійській фондовій біржі почалися 9 березня.

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Під час IPO близько 13 державних установ придбали сукупно 38,35% акцій KPC за 64,23 млрд шилінгів. За оцінкою Nation Kenya, Національний фонд соціального забезпечення володів 23,3% акцій, Пенсійна схема державних службовців — 7,94%, а Пенсійний фонд працівників округів — 2,2%.

Інші проєкти в Кенії

Інвестиція в KPC відбулася через кілька тижнів після того, як Данготе 30 вересня заклав перший камінь у будівництво нафтопереробного заводу в Ламу вартістю 16 млрд доларів. Завершення проєкту заплановане на 2030 рік; він має постачати продукцію на ринок Кенії та інших країн Східної Африки. Данготе запропонував урядам країн регіону сукупно 30% акцій майбутнього заводу.

KPC повідомила про зростання чистого прибутку на 13% — до 11,58 млрд шилінгів за рік, що завершився у червні 2026 року. Це дало компанії змогу виплатити 5,81 млрд шилінгів дивідендів.

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