Мінфін оцінив економію від приєднання України до Єдиної зони платежів у євро в €200 мільйонів на рік

Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) дозволить щороку заощаджувати від 100 млн до 200 млн євро за рахунок зниження комісій та прискорення транскордонних переказів.

«Зараз будь-які фінансові розрахунки громадян України або українського бізнесу з Європою підлягають жорсткому моніторингу, а комісія за операцію може становити фіксованих 20 євро або 1,5% від суми», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, для реалізації цієї можливості Верховна Рада повинна ухвалити в цілому законопроєкт №14327-д до кінця 2026 року, що дозволить подати офіційну заявку до Європейської платіжної ради та адаптувати національне законодавство із запобігання відмиванню коштів за чинними правилами ЄС.

SEPA (Single Euro Payments Area) – це єдина зона, у якій повністю ліквідовано відмінності між національними та транскордонними платежами в євро. Приєднання України дозволить проводити перекази з країнами Європейського Союзу за внутрішніми європейськими тарифами – за секунди та з мінімальною або нульовою комісією. Для порівняння: класичний грошовий переказ із європейського банку в український може йти від кількох годин до 2-3 робочих днів.

Джерело: інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка підкасту «

">Слідкуй за грошима».

Верховна Рада 10 листопада ухвалила низку законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) та інших механізмів міжнародної підтримки.Серед них - у першому читанні схвалені два законопроєкти, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

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