Мінфін пояснив обмеження на перевірки рієлторів та грального бізнесу під час війни

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Міністерство фінансів України повідомило про відсутність законодавчих повноважень для проведення повноцінних перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу під час дії воєнного стану.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи питання застосування контрольних заходів та штрафів до піднаглядних відомству структур, зокрема рієлторів та організаторів азартних ігор.

За словами очільника Мінфіну, законодавчі обмеження унеможливлюють здійснення стандартних інспекцій піднаглядних суб'єктів. Водночас міністерство зберігає за собою функції нагляду та можливість застосування окремих заходів реагування, зокрема винесення приписів.

Джерело: «Судово-юридична газета».

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