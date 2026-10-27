Міністерка економіки Німеччини Рейх назвала Польщу прикладом успіху — Notes from Poland

Міністерка економіки Німеччини Катаріна Рейх на IV Польсько-німецькому економічному форумі у Варшаві назвала Польщу «прикладом великого успіху» та моделлю для інших держав. Вона також відзначила поглиблення торговельних зв’язків між двома країнами, повідомляє Notes from Poland.

Торгівля та інвестиції

За словами Рейх, торгівля між Польщею та Німеччиною торік уперше перевищила 180 млрд євро. Для порівняння, у 2000 році її обсяг становив 25 млрд євро. Німеччина протягом десятиліть була найбільшим торговельним партнером Польщі, хоча в липні Китай уперше випередив її як найбільше джерело польського імпорту.

Міністерка також привітала зростання інвестицій польських компаній у Німеччині, які, за її словами, створюють робочі місця. Близько 1 тисячі польських компаній інвестували в Німеччину, тоді як приблизно 1,6 тисячі німецьких компаній — у Польщу. Серед прикладів польських інвестицій видання називає придбання виробником поїздів і трамваїв Pesa німецького конкурента HeiterBlick.

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Економічне зростання та безпека

Рейх також звернула увагу, що після вступу до Європейського Союзу у 2004 році ВВП Польщі зростав у середньому на 3,8% щороку — удвічі швидше за середній показник ЄС. Польська економіка, як зазначає видання, наближається до статусу 20-ї за величиною у світі, а країна прагне увійти до G20.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський на форумі заявив, що Європа не повинна повертатися до попереднього підходу щодо росії, зокрема до використання російських енергоносіїв. За його словами, стійкість можлива за умови незалежності від зовнішніх нестабільних постачальників сировини.

Після форуму Доманський і Рейх взяли участь у зустрічі неформальної ініціативи Friends of Industry за участю представників 21 країни ЄС і віцепрезидента Єврокомісії Стефана Сежурне. Там обговорювали конкурентоспроможність та економічну безпеку європейської промисловості. Доманський запропонував зробити конкурентоспроможність одним із ключових пріоритетів політики ЄС, скорочувати бюрократичні процедури, зміцнювати єдиний ринок, знижувати витрати на енергію та інвестувати у стратегічні технології, зокрема штучний інтелект.

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