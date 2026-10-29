В Абуджі міністр розвитку твердих корисних копалин Нігерії Деле Алаке заявив, що двостороння угода зі Сполученими Штатами не передбачає продажу чи передання американській стороні нігерійських мінеральних активів. Так він відреагував на повідомлення про нібито продаж США корисних копалин на 700 млрд доларів.

Алаке зробив заяву під час представлення Нігерійсько-американського комітету зі стратегічної співпраці у секторі твердих корисних копалин. За його словами, у межах домовленостей жодні активи не переходять з рук у руки.

Платформа для інвестицій

Як повідомляє Premium Times Nigeria, угода є міжурядовою рамкою, покликаною налагодити співпрацю між американськими інвесторами та нігерійськими гірничими компаніями. Вона має сприяти залученню капіталу, переданню технологій, розвитку переробки мінералів усередині країни та створенню робочих місць.

Стратегічну рамку підписали в Нью-Йорку 23 вересня міністр Деле Алаке та заступник державного секретаря США Крістофер Ландау. Вона охоплює співпрацю щодо геологічних даних і розвідки, освоєння та переробки мінералів, інфраструктури й нарощування технічного потенціалу.

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Оцінка ресурсів у 700 млрд доларів

Сума 700 млрд доларів, яка фігурувала в повідомленнях про домовленість, є оцінкою вартості мінеральних ресурсів Нігерії, а не ціною їхнього продажу США чи підтвердженим обсягом американських інвестицій. Нігерія має поклади літію, золота, залізної руди, вапняку та олова.

За словами Алаке, уряд прагне відійти від моделі експорту необробленої сировини та залишати більшу частину економічної вартості в країні завдяки переробці й промисловому розвитку. Він зазначив, що локальна переробка стала ключовою вимогою для інвесторів, які претендують на гірничі ліцензії.

Представник посольства США Джонатан Баас заявив, що Вашингтон у міжнародній економічній взаємодії приділяє пріоритетну увагу енергетиці, штучному інтелекту та критично важливим мінералам. Керівник Nigeria Solid Minerals Company Мартінс Імоніті повідомив, що новостворений комітет координуватиме реалізацію рамкової угоди, сприятиме інвестиціям і відстежуватиме виконання її цілей.

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