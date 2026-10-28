Міністр бізнесу Британії звернувся до власника Poundland — The Guardian

Міністр бізнесу Великої Британії Джонатан Рейнольдс звернувся до американської інвестиційної компанії Gordon Brothers, яка володіє мережею дискаунтерів Poundland, на тлі побоювань щодо можливого призначення адміністратора компанії. Poundland має близько 600 магазинів у Великій Британії та працевлаштовує 12 тисяч людей.

Як повідомляє The Guardian, Рейнольдс доручив головному раднику зі стратегічних питань бізнесу Девіду Бікертону з’ясувати обставини ситуації. У британському відомстві у справах бізнесу заявили, що це викликає занепокоєння у працівників мережі, їхніх родин і місцевих громад, але наголосили: остаточне рішення є комерційною справою власників компанії.

Відхилена пропозиція

Раніше Gordon Brothers відхилила єдину пропозицію щодо придбання Poundland як платоспроможної компанії. Її подала Martin Property Group із Північної Ірландії. Пропозиція стосувалася всієї групи, до якої також входить ірландська мережа Dealz із 50 магазинами.

За даними видання, Gordon Brothers може подати повідомлення про намір призначити консалтингову компанію AlixPartners адміністратором. Такий юридичний крок захищав би Poundland від вимог кредиторів протягом 10 днів, поки шукатимуть вирішення фінансових проблем. Троє незалежних директорів, яких призначили наглядати за продажем компанії, залишили посади через занепокоєння можливим переходом до неплатоспроможності.

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Продаж активів

Джерела The Guardian стверджують, що пропозиція Martin Property Group перевищувала 15 млн фунтів стерлінгів, проте лише частину цієї суми планували сплатити одразу. Водночас Gordon Brothers розраховує повернути до 30 млн фунтів боргів, які компанія взяла на себе разом із Poundland, придбавши мережу торік за 1 фунт стерлінгів.

За словами співрозмовників видання, деякі постачальники вже почали стримувати поставки товарів, що ускладнює пошук покупця. Gordon Brothers, як стверджується, вважає, що продаж запасів і магазинів різним ритейлерам може принести більше коштів і зберегти більше робочих місць у довгостроковій перспективі. Серед потенційно зацікавлених сторін можуть бути до восьми покупців, зокрема Fortress, яка володіє Poundstretcher, власник The Range та B&M.

Генеральна секретарка профспілки працівників торгівлі USDAW Джоанн Томас закликала уряд зробити все можливе для збереження 11 тисяч робочих місць. Вона зазначила, що за останні п’ять років у секторі роздрібної торгівлі було втрачено близько 250 тисяч робочих місць.

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