Міністр Кіучі: Японія ще не виконала умов для завершення дефляції — Channel NewsAsia

У Токіо міністр економіки та фіскальної політики Японії Мінору Кіучі заявив, що країна ще не виконала умов, необхідних для офіційного оголошення про завершення дефляції. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення уряду

За словами Кіучі, уряд під час ухвалення рішення про офіційне завершення дефляції враховуватиме різні чинники. Такий підхід має дати змогу переконатися, що Японія не повернеться до періоду стійкого зниження цін.

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Кіучі сказав це на пресконференції 23 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення медіа щодо наступного засідання Банку Японії.

Оцінка інфляції

За цими повідомленнями, Банк Японії може зазначити, що базова інфляція приблизно досягла його цільового показника у 2%. Заява Кіучі стосувалася критеріїв для урядового оголошення, тоді як медіаповідомлення стосувалися можливої оцінки центрального банку на засіданні наступного тижня.

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