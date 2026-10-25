Міністр Пакистану заявив про підвищення цілі доходів NHA до 160 млрд рупій — Dawn

У Пакистані ціль доходів Національного управління автомобільних доріг (NHA) на поточний фінансовий рік збільшили з 66 млрд до 160 млрд пакистанських рупій, а видатки відомства обмежили до 50 млрд рупій. Про це федеральний міністр комунікацій Абдул Алім Хан заявив у Лахорі під час виступу в Торгово-промисловій палаті Лахора, повідомляє Dawn.

Кошти на дороги

За словами міністра, додаткові 10 млрд рупій із доходів NHA планують спрямувати на розширення автомагістралі Лахор—Сіалкот із чотирьох до шести смуг руху. Надходження від платного проїзду та інших джерел, за його словами, використовуватимуть для будівництва нових доріг і поліпшення транспортної інфраструктури по всій країні.

Хан також повідомив, що проєкт автомагістралі Лахор—Хайбер мають завершити у 2027 році. Проєкт швидкісної дороги в Белуджистані, за його оцінкою, поліпшить доступ до віддалених районів і зменшить ризики, пов’язані з небезпечними дорогами та частими аваріями. Його завершення очікують до кінця наступного року.

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Видатки та позиція бізнесу

Міністр зазначив, що значну частину доходів NHA витрачають на зарплати, поточне утримання і ремонт доріг, а також аварійне відновлення пошкоджених повенями доріг та мостів. Він згадав про 224 млрд рупій, виділені на поточні проєкти в межах Програми розвитку державного сектору на 2024 рік. Значну частину цих коштів, за словами Хана, призначили для проєктів національних автомагістралей у Белуджистані.

Хан заявив, що подав прем’єр-міністру пропозиції щодо полегшення ведення бізнесу для розв’язання проблем промислового сектору. Він також закликав банки розглянути реструктуризацію позик промисловців, які постраждали від високих відсоткових ставок.

Президент Торгово-промислової палати Лахора Алі Хуссам Асгар закликав уряд змінити законодавство, пов’язане з підприємництвом, щоб полегшити роботу торговців і промисловців. Він також попросив NHA консультуватися з великими торговими палатами перед підвищенням тарифів за проїзд, оскільки такі тарифи збільшують вантажні й транспортні витрати бізнесу.

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