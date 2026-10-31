Мита США зупинили паперову фабрику в Канаді — BBC News

У канадському місті Теміскаменг у провінції Квебек американська компанія RYAM на невизначений термін зупинила роботу паперової фабрики, яка понад століття була головним роботодавцем та економічною опорою громади. Більшість із 360 працівників підприємства залишилися без роботи й поки отримують часткові виплати за державною програмою допомоги через мита, повідомляє BBC News.

Зупинка підприємства відбулася на початку жовтня після зриву торговельних переговорів між Канадою та США і запровадження Вашингтоном нових мит. У серпні США встановили 50-відсоткові мита на частину канадських товарів загальною вартістю близько 28 млрд канадських доларів, зокрема на деревину, целюлозу та паперові вироби.

Фабрика виробляє картон для пакування заморожених продуктів, а також для скретч-лотерейних квитків. Приблизно 75% її продукції постачали до США, що робить підприємство особливо залежним від американського ринку.

Наслідки для громади

Жителі Теміскаменга побоюються, що тривале закриття фабрики позначиться не лише на її працівниках, а й на місцевих магазинах, лікарні, лісозаготівельних компаніях, пилорамах і перевізниках. Один із місцевих підрядників повідомив BBC, що вже звільнив 13 людей. За даними видання, вартість нерухомості в місті майже відразу знизилася, а біля будинків з’явилося багато оголошень про продаж.

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Мер Теміскаменга Ален Готьє назвав американські мита ударом по канадському виробництву та закликав Оттаву запровадити тарифи на картонну продукцію зі США, яка нині надходить до Канади без мит. Представник міністерки промисловості Канади Мелані Жолі заявив, що уряд виділив 400 млн канадських доларів на підтримку лісового сектору в сільських і віддалених районах, а також запустив програму для компаній, які постраждали від тарифів.

План викупу фабрики

Працівники та місцеві жителі формують коаліцію, щоб викупити завод у RYAM. Подібний сценарій уже відбувся 1973 року, коли тодішній американський власник погрожував закрити фабрику: працівники й керівники придбали її та створили квебекську компанію Tembec.

RYAM не коментувала можливий продаж підприємства чи потенційних покупців. Канадський уряд заявив, що працює з усіма сторонами над пошуком життєздатного рішення. Працівники сподіваються на скасування американських мит до зими, оскільки сильні морози можуть пошкодити обладнання простоюючого заводу та ускладнити його повторний запуск.

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