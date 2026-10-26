Молдова пропонує Україні свою залізницю для експорту товарів до Румунії

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Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі закликав українських підприємців активніше використовувати молдовську залізничну мережу як логістичний міст для експорту товарів до Румунії та країн Балканського регіону.

Очільник молдовського уряду звернув увагу на потенціал ринку Румунії та прокоментував раніше надану Україні 50-відсоткову знижку на транзит вантажів: «Це рішення було непростим. У нас теж є бюджетні обмеження, інтереси власних фермерів, проблеми з залізницею. Але дружба перевіряється не заявами, а рішеннями. І ми готові працювати разом над кращою інфраструктурою, швидким кордоном, новими логістичними маршрутами».

Молдовська сторона наголосила на готовності й надалі розвивати спільні логістичні маршрути та спрощувати прикордонні процедури.

Джерело: «Європейська правда».

Нагадаємо, що Прем’єр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва.

Молдова прагне прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між операторами енергосистем двох країн — Moldelectrica та «Укренерго». Також країна хоче пришвидшити підготовку до будівництва другого кола лінії електропередачі «Бєльці — Дністровська ГЕС». Про це повідомив Василе Тофан.

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