MTN Ghana наростила прибуток за 9 місяців на 43% до $664 млн — The Rio Times

У Гані телекомунікаційна компанія MTN Ghana та окрема компанія мобільних грошей MobileMoney Fintech Limited за дев’ять місяців до 30 вересня 2026 року отримали сукупний прибуток після оподаткування в розмірі 7,75 млрд ганських седі — близько 664 млн доларів. Це на 43% більше, ніж 5,42 млрд седі за аналогічний період роком раніше.

Як повідомляє The Rio Times, виручка від послуг зросла на 33,5% — до 23,15 млрд седі, або приблизно 1,98 млрд доларів. Показник EBITDA збільшився на 40,6% — до 14,28 млрд седі, а маржа EBITDA становила 61,5%, що на 3,1 відсоткового пункту вище, ніж роком раніше.

Інтернет і мобільні гроші

Найбільше зростання забезпечили послуги передавання даних: їхня виручка підвищилася на 44,5%, до 13,45 млрд седі. Надходження від мобільних грошей зросли на 24,4% — до 5,37 млрд седі, а цифрові сервіси, зокрема ігри та відео, майже подвоїлися й становили 642 млн седі.

Компанія повідомила про 22 млн активних користувачів послуг передавання даних, що на 16,1% більше в річному вимірі. Кількість активних користувачів мобільних грошей сягнула 18,9 млн, збільшившись на 6,9%.

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Третій квартал і дивіденди

У липні—вересні виручка від послуг зросла на 35,7% — до 8,19 млрд седі, тоді як прибуток після оподаткування підвищився на 42,6%, до 2,62 млрд седі. За квартал компанія залучила близько 1,5 млн мобільних абонентів, а загальна кількість абонентів досягла 34,3 млн.

Ради директорів обох компаній оголосили дивіденди за третій квартал у розмірі 0,03 седі на акцію. Виплату заплановано на 10 грудня 2026 року для акціонерів, внесених до реєстру станом на 26 листопада.

Вільний грошовий потік майже подвоївся — до 7,4 млрд седі, водночас капітальні витрати скоротилися на 27,2%, до 3,16 млрд седі. Телекомунікаційний регулятор також повідомив MTN про надання 5G-спектра вартістю 202 млн доларів.

Мобільний фінансовий бізнес MTN Ghana із 31 березня 2026 року працює як окрема компанія — MobileMoney Fintech Limited. Тому наведені сукупні показники мають ілюстративний характер, а не є формальною консолідованою звітністю.

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