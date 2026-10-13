МВФ попередив, що світова економіка може перевірити межі стійкості — The Guardian

Міжнародний валютний фонд у Бангкоку, Таїланд, попередив, що світова економіка може наблизитися до меж своєї стійкості через виснаження аварійних запасів нафти та обмежені можливості державних бюджетів. Про це йдеться у новому прогнозі World Economic Outlook, повідомляє The Guardian.

У МВФ зазначили, що протягом останніх шести місяців глобальна економіка витримала наслідки конфлікту на Близькому Сході краще, ніж очікували. Пом’якшити вплив на ціни на нафту допомогли перенаправлення постачань в обхід Ормузької протоки та вивільнення стратегічних енергетичних резервів.

Запаси нафти та бюджетні резерви

Водночас фонд вказав, що екстрені запаси нафти виснажуються, а високий державний борг і дефіцити в багатьох країнах можуть обмежити здатність урядів захищати споживачів у разі нового стрибка цін. МВФ закликав зміцнювати спроможність постачання та відновлювати резерви економічної політики.

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Міжнародне енергетичне агентство у березні оголосило про найбільше в історії екстрене вивільнення нафтових резервів. За даними видання, стратегічний нафтовий резерв США нещодавно опустився до найнижчого рівня з 1982 року.

Прогнози зростання та інфляції

МВФ незначно підвищив прогноз світового економічного зростання на 2026 рік — до 3,1% проти 3% у липневому оновленні. Прогноз на 2027 рік залишили без змін на рівні 3,4%. Для США фонд зберіг прогноз зростання на 2026 рік на рівні 2,3% і підвищив оцінку на 2027 рік із 2,2% до 2,3%.

Ризики для глобальної економіки, за оцінкою МВФ, переважають у бік погіршення. Серед загроз фонд назвав можливу ескалацію на Близькому Сході, перебої в роботі енергетичної інфраструктури, кібератаки та екстремальні погодні явища. Глобальна інфляція, за прогнозом, становитиме 4,7% у 2026 році та знизиться до 4,1% у 2027 році.

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