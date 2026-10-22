МВФ прогнозує Саудівській Аравії зростання на 7,9% у 2027 році — Asharq Al-Awsat

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки Саудівської Аравії на 7,9% у 2027 році. За такого показника королівство може стати найдинамічнішою економікою серед країн G20, випередивши Індію, для якої очікують зростання на 7%, повідомляє Asharq Al-Awsat.

МВФ підвищив прогноз на 2,4 пункту

МВФ переглянув липневий прогноз зростання реального ВВП Саудівської Аравії, підвищивши його з 5,5% до 7,9%, тобто на 2,4 відсоткового пункту. За даними видання, перегляд відображає перспективи відновлення після наслідків війни та перебоїв у світовій торгівлі й на енергетичних ринках.

У Міністерстві інвестицій Саудівської Аравії заявили, що прогноз свідчить про стійкість економіки та відкриває нові можливості для інвестицій і зростання. У відомстві пов'язали динаміку з активізацією приватного сектору та розширенням ненафтових видів діяльності.

Прогноз також вказує на структурні зміни в межах програми Vision 2030, за якої ненафтові сектори мають відігравати більшу роль у зростанні економіки та зменшувати її залежність від нафтових доходів.

Роль приватного сектору

Економіст і колишній член Ради Шури Саудівської Аравії Фахад Бінджума заявив Asharq Al-Awsat, що прогнозоване лідерство країни серед економік G20 свідчить про поступовий відхід від традиційної залежності від нафтових доходів. На його думку, регуляторні та законодавчі реформи, а також розширення інвестиційних можливостей посилюють роль приватного сектору.

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Бінджума зазначив, що державні інвестиції допомогли поліпшити умови для бізнесу та відкрити нові сектори для місцевих і закордонних інвесторів. Інвестиції у туризм, промисловість, логістику й технології, за його оцінкою, стимулюють ланцюги постачання та малий і середній бізнес.

Водночас експерт назвав ключовим викликом перетворення швидкого економічного розширення на довгострокове підвищення продуктивності. Для цього, за його словами, необхідні розвиток навичок, збільшення ненафтового експорту та приватні інвестиції, незалежні від державних витрат.

Порівняння з країнами G20

За представленими Міністерством інвестицій даними МВФ, після Саудівської Аравії та Індії найвищі темпи зростання у 2027 році прогнозують Індонезії — 5,1%, Китаю — 4% і Туреччині — 3,6%. Аргентина, за прогнозом, зросте на 3,5%, Південна Корея — на 2,8%, а США — на 2,3%.

Для Німеччини МВФ очікує зростання на 1,1%, для Росії — на 0,9%, а для Франції та Японії — по 0,7%.

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