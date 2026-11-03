МВФ пропонує Україні заначно підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення

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Україна витрачала до 3,7% ВВП щорічно у 2024–2026 роках на державне регулювання цін на електроенергію та газ для населення. Міжнародний валютний фонд запропонував Києву два сценарії зменшення видатків держбюджету, які передбачають поступове підвищення тарифів протягом трьох років до ринкового рівня.

За першим сценарієм ціна електроенергії має зрости на 141% — до 9,7 грн за кВт⋅год, а газу на 104% — до 22 грн за кубічний метр із ПДВ. Другий сценарій орієнтований на середньострокові виробничі витрати постачальників і передбачає зростання вартості електрики на 52% (до 6 грн за кВт⋅год) та газу на 60% (до 17,2 грн за кубічний метр із ПДВ).

У фінансовій установі зазначають, що компенсації тарифів на електроенергію від держави наразі становлять 1,8% ВВП, на газ — 1,4% ВВП, а субсидії на тепло для населення та підтримку відновлюваної енергетики — ще 0,5% ВВП.

Джерело: Міжнародний валютний фонд.

Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що чинні тарифи для побутових споживачів залишаться незмінними.

Українцям мають повернути 92,67 млн грн, які вони переплатили за житлово-комунальні послуги через порушення під час формування та застосування тарифів. Від початку 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок і у 88,6% випадків знайшла порушення. Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тис. грн.

Станом на 30 червня 2026 року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 104,2 млрд грн. Найбільша частина боргу припадає на тепло та гарячу воду, а також на газ.

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