0:00 / 0:00

Глибока втома і структурна вразливість – у такому стані український бізнес підходить до наступної «найтяжчої» зими та завершення 2026 року. На тлі ескалації великої війни поступово вичерпуються старі антикризові рішення, тиснуть проблеми з ліквідністю і критично звужується горизонт планування.

Якщо у попередні роки головним викликом було фізичне виживання та релокація компаній, то нині бізнеси працюють в умовах ще більшого дефіциту кадрів, інфляційного тиску (НБУ підвищив прогноз інфляції на кінець року до 12,5%, а облікову ставку — до 16,5%) та хронічного енергетичного дефіциту.

У таких шокових умовах пришвидшується розрив між «стійкими» та «виснаженими» секторами. Стала більш помітною поляризація між великими корпораціями, які мають запас капіталу, та малим і середнім підприємництвом, яке не має резервів міцності.

UA.News розбирає, як на п'ятому році війни «заморожується» ділова активність та які стратегії виживання обирають українські компанії в умовах, майже неможливих для ведення бізнесу.



2026 рік став найважчим для українського бізнесу



Ескалація російських атак на підприємства з українським та іноземним капіталом, які не належать до оборонно-промислового комплексу, посилила негативні очікування та настрої серед підприємців, які працюють в Україні.

Щомісячний Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України, у жовтні знизився до 47,1 пункту проти 50,3 роком раніше та зупинився у зоні негативних очікувань.

Спад ділової активності до мінімуму з березня 2023 року констатував Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. За його даними, не планують розширювати свою роботу протягом наступних двох років близько 88% компаній. Ці тривожні показники, за оцінками аналітиків, показують необхідність змін у площині вже не економічної, а безпекової політики.

Про абсолютно новий масштаб викликів йдеться також у дослідженні «Непередбачувана невизначеність» від Gradus Research для Київського міжнародного економічного форуму.

«У 2022 році український бізнес погано розумів, що відбувається, але розумів, що робити: рятувати людей, релокувати виробництва, відновлювати логістику. У 2026-му ситуація майже протилежна. Обставини зрозумілі, ризики відомі, досвід кризового управління накопичений. Але очевидних рішень стає дедалі менше», — наголошується в аналітичному матеріалі.

Його автори провели інтерв'ю з трьома десятками СЕО і топ-менеджерами середнього й великого українського бізнесу, щоб виявити, як компанії адаптуються до погіршених умов. У фокусі були металургія, енергетика, агрокомпанії, харчова промисловість, ритейл, логістика, технології, фінансові та юридичні послуги, тощо.

З’ясувалося, що більшість бізнесів оцінюють свій стан за умовною шкалою і відстежують її зсув. Майже всі вони зійшлися в оцінці, що 2026 рік став найскладнішим за роки повномасштабної війни. Учасники опитування констатують, що інтенсивні атаки на інфраструктуру в тилу пошкодили ланцюги постачання, навіть для компаній, які безпосередньо не постраждали.

Серед найбільших проблем назвали посилення кадрового дефіциту, а також відсутність дієвих механізмів компенсації воєнних збитків та передбачуваних правил гри з боку держави. Бізнес звертає увагу на обмежений доступ до кредитування, недостатнє страхування воєнних ризиків і непередбачувані регуляторні рішення. Тому головним запитом компаній до держави залишається створення умов, за яких можна самостійно інвестувати та відновлюватися.

Трикутник структурної кризи та «проїдання» капіталу



В опитуваннях НБУ та Gradus Research помітні три системні чинники, які восени 2026 року трансформували існуючі ускладнення для бізнесу у структурну кризу:

Кадровий голод як обмежувач росту. Понад 60% підприємств повідомляють про гостру нестачу кваліфікованих спеціалістів. У жовтні 2026 року керівники всіх опитаних НБУ секторів уперше за тривалий час заклали у свої плани скорочення чисельності персоналу — не стільки через оптимізацію витрат, скільки через фізичну неможливість закрити вакансії.

Енергодефіцит та інфраструктурні втрати. Руйнування підстанцій, складських комплексів і логістичних вузлів змушують компанії закладати в бюджети витрати на автономне живлення, яке в рази дорожче за мережеву електроенергію.

Вимивання оборотного капіталу. Зростання вартості логістики, пального, зарплат та обслуговування кредитів (облікова ставка 16,5%) стискає маржинальність бізнесу. Компанії закладають у бюджети на 2027 рік середній курс 49 грн/$, готуючись до подальшої девальвації та інфляції.

Окремо варто розглянути ознаки кризи для малого та середнього бізнесу. Середні обороти якого демонструють відносну стабільність — за вісім місяців 2026 року середньозважений результат роботи підприємств досяг 89% від торішнього рівня. Але це лише на перший погляд. Як свідчить 26-та хвиля дослідження Advanter Group, виторг більше не відображає реальної життєздатності компаній. Натомість помітні негативні маяки:

Індекс активності бізнесу стоїть на позначці 35,3 зі 100. Цей показник третю хвилю поспіль утримується у коридорі 33−36 і залишається глибоко в зоні негативних очікувань (нижче 50).

Баланс замовлень від клієнтів за останній місяць становить мінус 46 п.п.: падіння замовлень фіксують 57% бізнесів. Про зростання звітують лише 11%.

Фінансовий запас майже вичерпаний: 74% підприємств мають резерви менш ніж на три місяці витрат, а майже третина (32%) — менш ніж на місяць або не мають їх зовсім.

Мапа витривалості: «виснажені» та «стійкі» сектори



Стан української економіки восени 2026 року нагадує шахову дошку, де успіх галузі визначається її енергоємністю, залежністю від державного бюджету та здатністю працювати на зовнішні ринки.

Секторальний індекс НБУ за жовтень 2026 показує статус та ключові драйвери або бар'єри у різних секторах:

Будівництво (38,5 п. падіння на 10,3 п. за місяць) — критично виснажений сектор. Найбільший провал осені через призупинення держфінансування інфраструктурних проєктів, гострий дефіцит робітників і сезонність.

Торгівля (46,8 п.) — виснажений сектор. Падіння купівельної спроможності населення, руйнування складів, дорожча логістика та скорочення торговельної маржі.

Сфера послуг, HoReCa та інші сервіси (47,4 п.) — під тиском. Висока чутливість до відключень світла (витрати на генератори з'їдають прибуток), відтік клієнтів та персоналу.

Промисловість (48,0 п.) – неоднорідна витривалість. Важка промисловість потерпає від ударів по енергетиці та логістичних обмежень, тоді як харчопром та переробка тримаються краще.

IT, телеком, Defence-Tech, Smart Energy — стійкі сектори, які тримаються за рахунок експортної виручки, державних оборонних замовлень (мілтек) та ажіотажного попиту на енергонезалежність і зв'язок.

Під найбільшим ударом виявилися капіталомісткі та енергозалежні індустрії, зав’язані на експорт сировини чи внутрішній інфраструктурний попит.

Показовою є ситуація в гірничо-металургійному комплексі. Генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera прямо назвав становище галузі «лещатами»: з одного боку — російські обстріли змушують зупиняти або скорочувати виробництво на комбінатах («Запоріжсталь», «Каметсталь»), а з іншого — торговельні обмеження та вуглецеві бар’єри ЄС б’ють по експортних можливостях українських металургів.

У будівельному секторі, за словами СЕО Kovalska Group Сергія Пилипенка, аварійні відключення без графіків у пікові періоди скорочують обсяги виробництва до 50%, адже дизельні генератори не здатні забезпечити повне завантаження великих заводів.

До «стійких» секторів належать компанії, які зуміли диверсифікувати ризики або вбудувалися в нову економіку війни: Телеком та інфраструктурні сервіси. Великі оператори зв'язку та логістичні гіганти («Київстар», «Нова пошта») перетворилися на критичну інфраструктуру, інвестувавши мільярди гривень у батареї, генератори та автоматизацію процесів, щоб компенсувати дефіцит людей.

Defence-Tech та машинобудування подвійного призначення. Виробники БПЛА, засобів РЕБ, роботизованих систем та комплектуючих залишаються головним драйвером технологічного виробництва та залучення венчурного капіталу.

Агропереробка та FMCG. Попри проблеми з експортом сировинного зерна, компанії, що інвестували в глибоку переробку та локальні ланцюжки постачання продуктів харчування, зберігають стабільний оборот завдяки базовому попиту.



Чотири стратегії виживання: як бізнес планує зиму 2026–2027



За висновками дослідження Gradus Research, українські підприємці остаточно відмовилися від універсальних антикризових шаблонів і розділилися на чотири поведінкові кластери:

Наступ. Компанії з високим запасом ліквідності агресивно інвестують у нові продукти, автоматизацію та переманювання клієнтів у слабших конкурентів, які згортають роботу.

Дві швидкості. Гібридна модель, популярна у великих холдингах: одна частина команди працює в режимі жорсткого антикризового менеджменту та збереження активів в Україні, тоді як інша — розвиває експортні напрями або запускає проєкти на безпечніших ринках ЄС.

Адаптивна пауза. Найпоширеніша стратегія серед середнього бізнесу — заморожування капітальних інвестицій (CAPEX), фокус виключно на підтримці операційної прибутковості та збереженні кістяка команди до появи чіткіших безпекових сигналів.

Робота в капсулі. Локалізація бізнесу в межах одного регіону чи вузької клієнтської ніші з мінімальними витратами, характерна для виснаженого малого підприємництва, головна мета якого — просто дотягнути до весни 2027 року.

Крім того, великий бізнес продовжує робити ставку на автономність енергозабезпечення. Коментуючи готовність бізнесу до зими, колишній заступник міністра економіки Єгор Перелигін зауважив: «Ми живемо в новій парадигмі, де енергетика є основною складовою собівартості й визначає, хто буде конкурентоздатним, а хто ні».

62% компаній називають відключення електроенергії головним ризиком зими 2026–2027 років. Водночас більшість системних бізнесів уже вклалися у власну генерацію та промислові системи накопичення енергії — свідчить дослідження Deloitte та ACC.

Таким чином, осінь 2026 року показала, що на п’ятий рік війни дієздатними залишається не найбільший за довоєнними мірками бізнес, а той, хто має найнижчу енергозалежність, автоматизовані процеси замість дефіцитних робочих рук та ліквідність, достатню для проходження зими.

Читай нас у