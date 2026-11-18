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Станом на 18 листопада мережа Socar знизила вартість бензину А-95 та А-95+ одразу на 4 грн за літр. Також змінилися ціни на дизель: зокрема, WOG знизила їх на 1 грн, а «БРСМ-Нафта» продає пальне по 98,55 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 106,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

У Socar бензин А-95 подешевшав на 4 грн/л – до 91,90 грн/л, а преміальний А-95+ – також на 4 грн/л, до 94,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися на попередньому рівні. Зокрема, звичайний дизель коштує 106 грн/л, ДП+ – 109 грн/л, а автогаз – 63,90 грн/л.

Водночас у мережах UPG та Окко ціни на всі представлені види пального залишилися незмінними. В UPG бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. В Окко ціна бензину А-95 становить 90,90 грн/л, дизельного пального – 104,90 грн/л, а автогазу – 64,90 грн/л.

В «Укрнафті» та KLO також не зафіксовано змін вартості пального. Зокрема, в «Укрнафті» бензин А-95 коштує 86,90 грн/л, дизельне пальне – 99,90 грн/л, а автогаз – 61,90 грн/л. У KLO бензин А-95 продають по 84,40 грн/л, дизельне пальне – по 101,90 грн/л, а автогаз – по 62,90 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подорожчав на 5 коп./л – до 85,99 грн/л. Водночас дизельне пальне подешевшало на 1,01 грн/л – до 98,55 грн/л. Вартість автогазу залишилася незмінною – 59,50 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонують мережі Socar – 91,90 грн/л, Окко та WOG – по 90,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,50 грн/л.

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