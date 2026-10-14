Нафтогазові доходи рф у вересні обвалились через рекордні виплати нафтовим компаніям

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У вересні 2026 року нафтогазові надходження до бюджету рф скоротилися на 22,3% порівняно з попередніми періодами, попри зростання світових цін на нафту. Основною причиною стало повернення державою майже половини зібраних податків нафтопереробним компаніям у вигляді компенсацій.

За даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), із валових $10,16 млрд податкових надходжень у російському бюджеті залишилося лише $5,28 млрд, тоді як близько $4,9 млрд було виплачено нафтовому сектору. Зокрема, видатки за паливним демпфером зросли на 55% за місяць — до $3,56 млрд, досягнувши максимуму з квітня 2022 року. Оскільки світові ціни зростали, російський уряд був змушений збільшувати компенсації компаніям для стримування цін на внутрішньому ринку.

Додатковий тиск на фінансову систему рф створюють скорочення обсягів переробки нафти через пошкодження НПЗ та зростання імпорту пального, який також підпадає під бюджетне субсидіювання. Загалом за січень–вересень 2026 року нафтогазові доходи рф впали на 17,2% у річному вимірі (до $63,82 млрд), що змусило мінфін рф погіршити річний прогноз надходжень до $88,4 млрд.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України.

Нафта Brent уранці в середу 14 жовтня подорожчала до 106,03 долара за барель, а американська WTI — до 94,42 долара. Зростання котирувань відбулося на тлі нових атак на комерційні судна в Ормузькій протоці та ударів хуситів по об’єктах Саудівської Аравії, зокрема пов’язаних із Saudi Aramco.

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