Найбільші авіакомпанії Китаю можуть завершити 2026 рік зі збитками — The Japan Times

Три найбільші авіакомпанії Китаю можуть завершити 2026 рік зі збитками після значного погіршення фінансових результатів у третьому кварталі. На показники Air China, China Eastern Airlines і China Southern Airlines вплинули зростання вартості авіаційного пального, слабкі внутрішні тарифи та перебої в роботі через тайфуни, повідомляє The Japan Times.

Результати третього кварталу

Третій квартал, який охоплює пік літнього туристичного сезону, зазвичай є найприбутковішим періодом для китайських перевізників. Однак чистий прибуток Air China скоротився на 92,6% у річному вимірі — до 270,6 млн юанів, або $40,62 млн. China Eastern отримала 64 млн юанів чистого прибутку, що на 98,2% менше, ніж роком раніше.

China Southern у третьому кварталі зафіксувала чистий збиток у 609 млн юанів, тоді як за аналогічний період 2025 року мала 3,84 млрд юанів чистого прибутку. Усі три компанії повідомили про збитки за перші дев’ять місяців року, хоча в цей період 2025 року вони були прибутковими.

Витрати на пальне та прогнози

За оцінками аналітиків, зібраними LSEG, Air China і China Eastern прямують до сьомого поспіль річного чистого збитку від початку пандемії COVID-19. China Southern, яка вперше з 2019 року стала прибутковою у 2025-му, також може знову завершити рік у мінусі.

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Усі три перевізники заявили, що на їхні результати негативно вплинуло суттєве подорожчання авіапалива. Його ціна більш ніж подвоїлася відтоді, як США та Ізраїль наприкінці лютого розпочали військову кампанію проти Ірану. Китайські авіакомпанії хеджують паливні витрати значно менше, ніж багато їхніх конкурентів в Азії та Європі, тому сильніше залежать від коливань цін на нафту.

Внутрішні авіатарифи в третьому кварталі залишалися слабкими через інтенсивну конкуренцію, зокрема з високошвидкісною залізницею. Huatai Securities оцінила, що дохідність Air China — індикатор авіатарифів — знизилася на 5%, що не дозволило компанії компенсувати дорожче пальне.

Керівник досліджень транспортного сектору Азійсько-Тихоокеанського регіону BofA Global Research Натан Гі заявив, що авіакомпанії Китаю, ймовірно, залишатимуться збитковими і в сезонно слабшому четвертому кварталі. За його словами, після жовтневого святкового тижня тарифи на внутрішніх рейсах зростали двозначними темпами в річному вимірі, оскільки перевізники обмежували пропозицію місць, однак паливо лишається головним негативним чинником.

Від початку року акції Air China знизилися на 38%, China Eastern — на 46%, а China Southern — на 39%.

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