Nationwide скоротить 275 робочих місць після поглинання Virgin Money — The Guardian

Фінансова установа Nationwide оголосила про скорочення 275 робочих місць у межах інтеграції Virgin Money, яку вона придбала за £2,9 млрд. Про це повідомляє The Guardian. Керівництво поінформувало працівників про рішення в середу, пояснивши його наміром спростити операційну діяльність і усунути дублювання функцій після включення тисяч співробітників Virgin Money до загальної структури групи.

Які підрозділи зачеплять зміни

Скорочення стосуватимуться роздрібного напряму, зокрема працівників у сфері іпотечного кредитування. Також зміни торкнуться HR, офісу головного операційного директора, клієнтських операцій, комунікацій та фінансів.

У Nationwide заявили, що працівники, які безпосередньо обслуговують клієнтів, не потрапляють під скорочення. За оцінкою The Guardian, це узгоджується із зобов’язанням установи зберігати всі 700 відділень щонайменше до 2030 року. Представник Nationwide зазначив, що компанія підтримуватиме працівників, яких зачепить рішення, зокрема через перекваліфікацію та переведення на інші посади.

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Друга хвиля скорочень

Це вже не перше скорочення штату після угоди з Virgin Money: у червні Nationwide оголосила про попередній раунд скорочень, який торкнувся 600 працівників. На час формалізації поглинання наприкінці 2024 року у Virgin Money працювало понад 7 тисяч осіб, а штат Nationwide становив близько 18 тисяч працівників. Нині загальна чисельність персоналу групи оцінюють приблизно у 27 тисяч осіб.

Ще у 2024 році керівники Nationwide попереджали про обмежені кадрові зміни через дублювання посад і планували провести формальний перегляд штату в наступні роки. Представник установи окремо наголосив, що нинішні скорочення не пов’язані зі зростанням використання штучного інтелекту. Піврічні фінансові результати Nationwide планує оприлюднити 19 листопада.

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